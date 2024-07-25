АРМА продало багги и квадроцикл Медведчука почти за 1 млн гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на Prozorro. Продажи реализовало 1 багги и 1 квадроцикл, принадлежавших коллаборанту Виктору Медведчуку. Общая стоимость реализации по двум транспортным средствам составила 921777,00 грн.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что эта сумма поступит в депозитный портфель АРМА для дальнейшей закупки военных облигаций.

"Соответственно, средства от имущества государственного предателя прямо пойдут в поддержку украинских Сил Обороны", — говорится в сообщении.

В АРМА также напомнили, что ранее сообщали о начале реализации 2 квадроциклов Traxter Max и одного багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro. Еще 1 квадроцикл остался не реализованным из-за отсутствия участников аукциона, поэтому этот лот будет выставлен на повторный аукцион, о чем будет сообщено Агентством.

Все арестованные активы, реализуемые АРМА на Prozorro.Продажи можно найти по ссылке.

С молотка уйдут и другие активы Медведчука

В начале апреля стало известно, что Арма готовит к продаже дорогостоящий автомобиль Maybach Медведчука и 20 его коллекционных наручных часов.

19 апреля АРМА объявила о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, к обзору картин привлекли экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.

Почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна, однако в июле окружной суд Сплита отменил арест яхты Royal Romance, что ставит под угрозу возможность ее реализации и приводит к риску потери актива.

Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.

Отметим, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.