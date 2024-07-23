Суд в Хорватии отменил арест яхты Медведчука Royal Romance

Окружной суд Сплита упразднил арест яхты Royal Romance, что ставит под угрозу возможность ее реализации и приводит к риску потери актива. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал первый заместитель председателя комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Напомним, в апреле 2022 года Офис Генерального прокурора Украины направил запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Республики Хорватия для признания решений украинского суда по яхте.

Окружной суд удовлетворил этот запрос и наложил арест на имущество подозреваемого, включая яхту, на два года – максимальный срок, предусмотренный хорватским уголовно-процессуальным законодательством. Следовательно, АРМА получило управление над арестованной яхтой для дальнейшей реализации.

В ответ адвокаты Виктора Медведчука оспорили это решение, но апелляционная жалоба была отклонена как безосновательная. Согласно решению суда, арест яхты должен проверяться каждые три месяца на предмет возможности продления или отмены. Офис Генерального прокурора направил шесть запросов на продление срока ареста яхты, которые хорватская сторона удовлетворила и выполнила.

“С момента поступления решений украинских и хорватских судов, в период с июня 2022 по июнь 2023 года, АРМА не осуществляла никаких мер, направленных на выполнение решений судов, в том числе по формированию правового поля и разработке механизмов реализации арестованных активов. Итак, с момента получения двух решений национального суда и легализованных решений хорватским судом, АРМА не дало никаких результатов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с июля 2023 года АРМА начала процедуру реализации яхты за рубежом. Однако, после определения аукционного дома-победителя, отказавшегося от продажи яхты, адвокаты Медведчука, представленные международной юридической компанией Steptoe, предоставили новые доказательства. Компания Steptoe передала победителю аукциона решение Верховного Суда Хорватии о надзоре за рассмотрением запросов ОГП и надзоре за работой следственного судьи Сплита по делу яхты.

В начале июня 2024 года Высший уголовный суд Хорватии вернул дело на рассмотрение в Окружной суд Сплита, назначив нового судью. А уже 25 июня суд принял решение об отмене ареста яхты Royal Romance. Причиной отмены стало непредоставление обвинительного акта по уголовному делу от Офиса Генерального прокурора Украины.

"Затягивание в расследовании уголовных производств против предателя Украины Виктора Медведчука привели к отмене ареста яхты в одном из четырех производств, а АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна. Вдобавок, такая ситуация грозит тем, что Украина может вообще потерять этот дорогостоящий актив ", – говорится в опубликованном документе.

Подробнее о яхте

Виктор Медведчук купил яхту в 2015 году. Однако первые сведения о ней в декларации политика появились через 4 года (в 2019 году). Тогда в декларацию внес компанию Fregata Marine Ltd, конечным бенефициаром которой была его супруга Оксана Марченко.

Впоследствии выяснилось именно на ней зарегистрирована яхта. Яхта вмещает 22 члена экипажа, кроме этого, на палубу можно пригласить еще 14 гостей.

Сейчас дорогое имущество Виктора Медведчука находится в городе Трогир (Хорватия). Пришвартована оно на территории судоремонтной корабельной территории, которая охраняется. Вход на территорию посторонним запрещен.