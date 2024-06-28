АРМА передан завод братьев Медведчука и Казака стоимостью 5 млн долларов

Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) передано имущество завода по производству кирпича стоимостью 5 млн долларов США, бенефенциарными владельцами которого являются родные братья двух подсанкционных экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, в то время как доходы шли на финансирование вооруженной агрессии России против Украины.

Сообщается, что в государственную собственность также перейдет другое имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчик, земельные участки общей площадью более 10 га, нежилые помещения площадью более 31 тыс. квадратных метров.

Кроме того, наложен арест на имущество братьев Медведчука и Казака, фигуранты успели переписать на ближайших родственников или подставных лиц.

В частности, в апреле 2022 года брат Тараса Козака, узнав, что ГБР проводит расследование, заключил 30 договоров купли-продажи и четыре соглашения дарения на имущество стоимостью 3,5 млн долларов США. На свою мать он переоформил 4 квартиры в Киеве, квартиру во Львове и дом на Самборщине, два земельных участка площадью почти 0,5 га.

Гражданская жена брата Козака стала владелицей двух квартир, двух паркингов и нежилого помещения во Львове. Еще три дома во Львове и три земельных участка перешли в собственность приближенных лиц.

В настоящее время идет процедура передачи в АРМА указанного имущества.

ГБР сообщило о подозрении братьям Медведчуку и Казаку

Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении родным братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двух сообщников. Они организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовщины схемы уклонения от уплаты налогов, что нанесло государству ущерб на 75 миллионов гривен.

Следствие установило, что схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по производству кирпича. Сырье для продукции добывалось на одном из карьеров региона.

Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за границей, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск.

Следует отметить, что ранее ГБР передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины семнадцать. автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 млн. долларов США.

Напомним, в апреле 2022 года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). А в середине мая 2024 года яхта Royal Romance, принадлежавшая Медведчуку, перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.

Виктор Медведчук же, напомним, в сентябре 2022 был передан России в обмен на пленных украинских военных, а до этого с апреля 2022 находился под арестом по делу о государственной измене. В начале января 2023 он был лишен украинского гражданства и, следовательно, впоследствии потерял мандат в парламенте.