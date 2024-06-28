АРМА передано завод братів Медведчука та Козака вартістю 5 млн доларів

Національному агентству з виявлення активів (АРМА) передано майно заводу з виробництва цегли вартістю 5 млн доларів США, бенефенціарними власниками якого є рідні брати двох підсанкційних екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

Повідомляється, що у державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. квадратних метрів.

Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.

Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 3,5 млн доларів США. На свою матір він переоформив 4 квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.

Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб.

Наразі триває процедура передачі до АРМА вказаного майна.

ДБР повідомило про підозру братам Медведчука та Козака

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхнім двом спільникам. Вони організували на одному з підконтрольних підприємств Львівщини схеми ухилення від сплати податків, що завдало державі збитків на 75 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

Братам Медведчука та Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено у національний та міжнародний розшук.

Слід зазначити, що раніше ДБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України сімнадцять автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Нагадаємо, у квітні 2022 року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). А в середині травня 2024 року яхта Royal Romance, яка належала Медведчуку, перейшла під прапор України та набула статус українського судна.

Віктор Медведчук же, нагадаємо, у вересні 2022 року був переданий Росії в обмін на полонених українських військових, а до цього з квітня 2022 року перебував під арештом у справі про державну зраду. На початку січня 2023 року він був позбавлений українського громадянства і, відтак, згодом втратив мандат у парламенті.