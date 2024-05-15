Яхта Медведчука перейшла під прапор України

Арештована яхта колишнього депутата Віктора Медведчука “Royal Romance» перейшла під прапор України та набула статус українського судна.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона пояснила, що набуття статусу означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України.

"Отримання Свідоцтва про право плавання під Державним прапором України - це історичний момент для України. Адже, яхта „Royal Romance” - перший в історії України арештований актив, що розшуканий Нацагентством за кордоном, отримав легалізоване рішення Хорватського суду та отримав державну реєстрацію прапора в Україні", - наголосила Дума.

Вона також повідомила, що голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Євгеній Ігнатенко вже доповів про внесені відповідні зміни до Міжнародної морської організації (ІМО).

"Це потужна державницька підтримка і подія, яка сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти на аукціоні. Ми вже робимо все можливе, щоб все злочинно здобуте і виведене за кордон майно було повернуто під юрисдикцію України і слугувало інтересам держави", - підсумувала очільниця АРМА.

Нагадаємо, аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів повідомив Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) про відмову від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів з продажу арештованої яхти Royal Romance Віктора Медведчука.

Тепер організацією аукціону займеться аукціонний дім Boathouse Auctions зі США.

Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передали Україні

У березні АРМА розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Як виглядає яхта?

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко. Згодом з'ясувалося саме на неї зареєстрована яхта.

Яхта вміщує в себе 22 члени екіпажу, крім цього, на палубу можна запросити ще 14 гостей.

Нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.