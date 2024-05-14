Аукціонний дім з Нідерландів відмовився продавати арештовану яхту Медведчука

Нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions відмовився від підписання договору про реалізацію арештованої яхти колишнього депутата Віктора Медведчука з Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, 30 квітня 2024 року аукціонний дім Troostwijk Auctions своїм листом повідомив АРМА про відмову від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів.

"Зазначені причини ми не розголошуємо, оскільки вони є конфіденційними. Але вони точно повʼязані з супротивом Медведчука", - зауважила Дума.

Вона додала, що за умовами конкурсу, пропозиція щодо реалізації 92-метрової яхти "Royal Romance", 1 травня була передана учаснику, який посів друге місце – це аукціонний дім Boathouse Auctions (США).

Boathouse Auctions - американський аукціонний дім. На ринку з 2018 року. Створено виключно для реалізації високоякісних яхт. Мають багаторічний досвід роботи на світовому ринку. З ними співпрацюють близько 7 тисяч брокерських компаній з усього світу, яких і плануються залучити до реалізації яхти Royal Romance.

"АРМА вже отримало офіційне підтвердження від їх представників про початок переговорів. Наразі ми детально обговорюємо всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону", - підкреслила Дума.

Вона наголосила, що Україна вперше стикнулася з питанням реалізації арештованого активу такого масштабу за кордоном.

"Ми робимо все можливе і в занадто короткі строки, в тому числі звернулися до Офісу Генерального прокурора, правоохоронних органів України та органів влади Хорватії для продовження тимчасових заходів арешту, як це передбачено законодавством Хорватії", - зауважила очільниця АРМА.

Вона додала, що яхта має бути реалізована, а кошти від її реалізації – мають посилити обороноздатність України перед ворогом!

Відомі світові аукціонні дома змагалися за право реалізувати яхту

23 квітня Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) обрало реалізатора арештованої яхти колишнього депутата Віктора Медведчука.

Учасники Конкурсної комісії розглянули заявки трьох офіційних претендентів – відомих світових аукціонних домів.

Переміг нідерландський Аукціонний дім Troostwijk Auctions.

Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передали Україні

У березні АРМА розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Як виглядає яхта?

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко. Згодом з'ясувалося саме на неї зареєстрована яхта.

Яхта вміщує в себе 22 члени екіпажу, крім цього, на палубу можна запросити ще 14 гостей.

Нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.