Вперше в історії України: АРМА оголосила про початок реалізації закордонного активу

Вперше в історії України та практиці Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

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Про це повідомила пресслужба агентства.

Зазначається, що засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору організатора торгів відбудеться в середу, 20 березня, об 11:00 в прямому ефірі.

"Ми вже отримуємо заявки від світових аукціонних будинків. Переможець конкурсу організує і проведе публічний продаж цього коштовного лоту і увійде в історію як союзник у перемозі над злом. А той хто придбає яхту Медведчука - нанесе політичний удар путінському режиму і увійде в історію світу", – заявила голова Національного агентства Олена Дума.

Вона додала, що кошти від продажу яхти підуть на обороноздатність України.

В АРМА наголосили, що для прозорого висвітлення конкурсу з реалізації яхти створено окремі розділи на сайті Нацагентства українською та англійською версіями.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558 і вперше в історії України дозволив АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого відноситься і вищезгадана яхта Медведчука.

У Хорватії окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, що належала Медведчуку, а 16 лютого Кабінет міністрів погодив АРМА її реалізацію.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.