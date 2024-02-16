В управління АРМА передали майно депутата з Херсонщини, якого підозрюють у державній зраді

Прокуратура передала в управління АРМА майно вартістю понад 640 млн грн, що належить депутату Херсонської облради, якого підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За клопотанням прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури та Херсонської окружної прокуратури судом ухвалено рішення про передачу арештованого майна, яке належить депутату Херсонської обласної ради, підозрюваному у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 4, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що загальна вартість арештованого майна становить понад 640 млн грн. Воно включає корпоративні права у 12 агрофірмах та підприємствах, належні їм земельні ділянки, загальною площею 2.5 тис. га, тепличний комплекс, автозаправний комплекс, більше 30 об’єктів нерухомого майна, транспортні засоби, мисливські рушниці, карабін, банківські рахунки.

Згідно з повідомленням, наразі прокуратура забезпечила передачу майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Триває досудове розслідування, яке здійснюється ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області.

Нагадаємо, за ініціативи АРМА Кабінетом міністрів України вдосконалено процедуру реалізації арештованих активів та впроваджено можливість їх продажу за кордоном.

Відповідні зміни були внесені у Постанови уряду №719 та №558.

За новими правилами, всі продажі арештованого майна мають здійснюватися виключно на електронній платформі "Prozorro.Продажі" та відповідно до норм європейського законодавства.