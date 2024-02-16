В управление АРМА передали имущество депутата из Херсона, подозреваемого в государственной измене

Прокуратура передала в управление АРМА имущество стоимостью более 640 млн грн, принадлежащее депутату Херсонского облсовета, подозреваемого в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

"По ходатайству прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Херсонской областной прокуратуры и Херсонской окружной прокуратуры судом принято решение о передаче арестованного имущества, принадлежащего депутату Херсонского областного совета, подозреваемого в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 4, ч. 4). 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.

Общая стоимость арестованного имущества составляет более 640 млн грн. Оно включает корпоративные права в 12 агрофирмах и предприятиях, принадлежащие им земельные участки общей площадью 2,5 тыс. га, тепличный комплекс, автозаправочный комплекс, более 30 объектов недвижимого имущества, транспортные средства, охотничьи ружья, карабин, банковские счета.

Согласно сообщению, прокуратура обеспечила передачу имущества в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Продолжается досудебное расследование, которое осуществляется ОП №1 ХРУП ГУНП в Херсонской области.

Напомним, по инициативе АРМА Кабинетом министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продажи за рубежом.

Соответствующие изменения были внесены в Постановления правительства №719 и №558.

По новым правилам все продажи арестованного имущества должны осуществляться исключительно на электронной платформе "Prozorro.Продажи" и в соответствии с нормами европейского законодательства.