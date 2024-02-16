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В управление АРМА передали имущество депутата из Херсона, подозреваемого в государственной измене
Прокуратура передала в управление АРМА имущество стоимостью более 640 млн грн, принадлежащее депутату Херсонского облсовета, подозреваемого в государственной измене и коллаборационной деятельности.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.
"По ходатайству прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Херсонской областной прокуратуры и Херсонской окружной прокуратуры судом принято решение о передаче арестованного имущества, принадлежащего депутату Херсонского областного совета, подозреваемого в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 4, ч. 4). 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 640 млн грн. Оно включает корпоративные права в 12 агрофирмах и предприятиях, принадлежащие им земельные участки общей площадью 2,5 тыс. га, тепличный комплекс, автозаправочный комплекс, более 30 объектов недвижимого имущества, транспортные средства, охотничьи ружья, карабин, банковские счета.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Согласно сообщению, прокуратура обеспечила передачу имущества в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Продолжается досудебное расследование, которое осуществляется ОП №1 ХРУП ГУНП в Херсонской области.
Напомним, по инициативе АРМА Кабинетом министров Украины усовершенствована процедура реализации арестованных активов и внедрена возможность их продажи за рубежом.
Соответствующие изменения были внесены в Постановления правительства №719 и №558.
По новым правилам все продажи арестованного имущества должны осуществляться исключительно на электронной платформе "Prozorro.Продажи" и в соответствии с нормами европейского законодательства.