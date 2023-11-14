Вперше в історії. Кабмін дозволив продати яхту Медведчука

Уряд вніс зміни по постанов № 719 та № 558 і вперше в історії України дозволив Агентству з розшуку та менеджменту активів продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб. До нього відноситься також і яхта “Royal Romance” екснардепа від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомили у пресслужба АРМА.

У відомстві додають, що згідно з оновленими правилами, усі транзакції з продажу арештованого майна проводитимуться тільки через електронну платформу Prozorro і у відповідності до вимог європейського законодавства.

92-метрова яхта "Royal Romance" знаходиться в даний момент в Хорватії і, починаючи з квітня 2022 року, згідно з ухвалою Личаківського районного суду Львова перебуває під управлінням АРМА і оцінюється в 200 мільйонів євро.

На те, щоб затвердити механізм її продажу за кордоном знадобилося півтора року.

Виручені від продажу кошти планують передати на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, колишнього нардепа Віктора Медведчука затримали СБУ 12 квітня. Його було поміщено під домашній арешт, але Медведчук втік, через що йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Пізніше Нацполіція заарештувала активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко.