Відраховуватиме державі 90% прибутку: "Укрнафта" остаточно отримала в управління колишню мережу АЗС Glusco

"Укрнафта" та Агентство з управління активами (АРМА) підписали документи про передачу арештованих активів групи Glusco. В результаті "Укрнафта" отримала під свій контроль корпоративні права компанії, об'єкти нерухомості, включаючи автозаправні станції та земельні ділянки, нафтобази та інші важливі активи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За умовами оновленого договору між "Укрнафтою" та АРМА, частка чистого прибутку, що виплачується державі, збільшена до 90% (10% отримуватиме компанія за управління).

Також зросла мінімальна гарантована щомісячна оплата з 5 до 7 млн грн, яку "Укрнафта" сплачуватиме незалежно від отриманого прибутку.

Згідно з повідомленням, це дозволить "Укрнафті" забезпечити стабільну роботу мережі Glusco та її розвиток, відповідно до вказівок уряду та угоди про управління, підписаної з АРМА.

Нагадаємо, 14 березня Антимонопольний комітет дав зелене світло “Укрнафті” для придбання контрольного пакету акцій ТОВ "Glusco", що дозволяє впливати на понад 50% голосів у вищому органі керівництва компанії.

27 вересня 2023 року "Укрнафта" і Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) уклали угоду про управління мережею автозаправних станцій Glusco.

"Укрнафта" повинна була передавати державі 85% чистого прибутку від цієї мережі, а 15% залишається у компанії за надання послуг управління. Окрім цього, "Укрнафта" гарантує, що сплачуватиме до бюджету мінімальний щомісячний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень.

Проте, 9 січня АРМА ініціювала перед Кабінетом міністрів України скасування розпоряджень уряду та розірвання договорів з ПАТ "Укрнафта", що керує активами арештованої компанії Glusco, які належать проросійському діячу Віктору Медведчуку, а також активами російської компанії "Татнафта".

Вже 1 лютого "Укрнафта" і АРМА досягли компромісу в управлінні арештованими автозаправками Glusco. Підприємство сплатило 21 млн грн гарантованих платежів за управління Glusco та залишиться в ролі управителя.