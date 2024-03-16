Отсчитывать государству 90% прибыли: "Укрнафта" окончательно получила в управление бывшую сеть АЗС Glusco

"Укрнефть" и Агентство по управлению активами (АРМА) подписали документы о передаче арестованных активов группы Glusco. В результате "Укрнафта" получила под свой контроль корпоративные права компании, объекты недвижимости, включая автозаправочные станции и земельные участки, нефтебазы и другие важные активы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По условиям обновленного договора между "Укрнафтой" и АРМА доля чистой прибыли, выплачиваемой государству, увеличена до 90% (10% будет получать компания за управление).

Также возросла минимальная гарантированная ежемесячная оплата с 5 до 7 млн грн, которую "Укрнафта" будет платить вне зависимости от полученной прибыли.

Согласно сообщению, это позволит "Укрнафте" обеспечить стабильную работу сети Glusco и ее развитие в соответствии с указаниями правительства и соглашением об управлении, подписанным с АРМА.

Напомним, 14 марта Антимонопольный комитет дал зеленый свет "Укрнафте" для приобретения контрольного пакета акций ООО "Glusco", что позволяет влиять более чем на 50% голосов в высшем органе руководства компании.

27 сентября 2023 года "Укрнафта" и Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) заключили соглашение об управлении сетью автозаправочных станций Glusco.

"Укрнафта" должна была передавать государству 85% чистой прибыли от этой сети, а 15% остается у компании за предоставление услуг управления. Кроме того, "Укрнафта" гарантирует, что будет платить в бюджет минимальный ежемесячный платеж в размере 5 миллионов гривен.

Однако 9 января АРМА инициировала перед Кабинетом министров Украины отмену распоряжений правительства и расторжение договоров с ПАО "Укрнафта", управляющим активами арестованной компании Glusco, принадлежащими пророссийскому деятелю Виктору Медведчуку, а также активами российской компании "Татнефть".

Уже 1 февраля "Укрнефть" и АРМА достигли компромисса в управлении арестованными автозаправками Glusco. Предприятие оплатило 21 млн грн гарантированных платежей за управление Glusco и останется в роли управляющего.