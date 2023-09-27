"Укрнафта" подписала с АРМА договор об управлении АЗС Glusco

Публичная акционерная компания "Укрнафта" и Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) заключили соглашение об управлении сетью автозаправочных станций Glusco.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Согласно соглашению "Укрнафта" будет передавать государству 85% чистой прибыли от этой сети, а 15% остается у компании за предоставление услуг управления.

Кроме того, "Укрнафта" гарантирует, что будет платить в бюджет минимальный ежемесячный платеж в размере 5 миллионов гривен.

После подписания соглашения планируется начало фактического процесса передачи активов Glusco под управление "Укрнафты".

Заправки Glusco: связь с Медведчуком

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок "Роснефти". В 2016 году "Роснефть" продала АЗС швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, близкого к куму Путина Виктора Медведчука. После того, как Медведчук попал под санкции, трубопровод национализировали,Proton Energy ушла с украинского рынка, а заправки закрыли.

Весной 2022 года компанию SNEL ENERGY LTD – владелицу сети АЗС Glusco – купил гражданин Кипра. А правительство Украины приняло решение передать 172 заправки Glusco в управление "Нафтогазу".

Напомним, что в мае прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО "ГЛУСКО УКРАИНА" и ООО "ГЛУСКО РИТЕЙЛ" в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", но позже АРМА расторгло с "Нафтогазом" договоры управления активами сети АЗС.

Недавно 13 сентября Кабинет Министров Украины принял решение о передаче активов Glusco в управление ПАО "Укрнафта" после их ареста.