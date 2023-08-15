Скандал вокруг Glusco. Расходы "Нафтогаза" на управление АЗС были в 12 раз больше доходов, – АРМА

В течение октября 2022-го – июня 2023-го годов ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" потратило 25,7 млн грн на управление арестованными заправками Glusco. В то время как доходы компании от арестованного имущества составили 2,06 млн грн, что более чем в 12 раз меньше, чем затраты.

Об этом говорится в ответе Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам наполнения бюджета, передает Trap Aggressor.

Отмечается, что в бюджет от управления имуществом поступило 1,54 млн. грн.

Так выглядят расчеты по управлению активами Glusco. Источник: Trap Agressor

В общей сложности управляющему было передано 88 АЗС и пять нефтебаз (одна из которых в удовлетворительном состоянии).

Заправки Glusco: претензии АРМА и позиция "Нафтогаза"

Весной 2022 года правительство Украины решило передать арестованные заправки сети Glusco, которую связывали с экснардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, в управление "Нафтогазу".

Осенью новый управляющий сообщил, что на базе Glusco начали открывать заправки под собственной торговой маркой U.GO.

Однако в августе текущего года АРМА расторгло договоры управления активами сети . Это объяснили тем, что управляющий систематически предоставлял недостоверную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

В агентстве указывали, что "Нафтогаз" эксплуатировал 68 заправок, а отчитывался о доходе только из 27 комплексов. Да и эти средства поступали не за счет торговли горючим и другими продуктами, а от сдачи недвижимости в аренду.

В "Нафтогаз Ойл Трейдинг" расторжение договоров назвали неправомерным, отметив, что ежемесячно предоставляли агентству отчетность по выполнению договоров управления. АРМА проверяло указанные документы и никаких замечаний не высказывало.

Недавно стало известно, что агентство предлагает передать АЗС Glusco в управление "Укрнефти". Министерство энергетики поддержало эту идею.