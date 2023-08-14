АЗС, банки и страховщики. Налоговая запланировала проверку более тысячи бизнесов

Государственная налоговая служба Украины до конца 2023 года придет с проверками в 1019 компаний и к 256 физическим лицам.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

Налоговая уже вписала в свой календарь документальные проверки 896 компаний, занимающихся подакцизным товаром, таким как алкоголь, табак, бензин. Известно, что в список попали АЗС ОККО, Socar, а также компания "Карлсберг Украина", Укртранснафта и т.д.

ГНС проверит 94 финансовые компании, включая 15 банков и 19 страховых компаний. Проверят следующие банки: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк инвестиций и сбережений, Коминбанк, Глобус, Украинский капитал, Украинский строительно-инвестиционный банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Первый инвестиционный банк, Европейский промышленный банк, Банк "Клиринговый дом", Пиреус банк МКБ, РВС банк.

Среди страховщиков в список попали компании "УСО" и "ТАС" и их подразделения. Других денежных учреждений в перечне насчитывается около 60.

Налоговики также придут в игорный бизнес. Проверят 17 компаний из этой отрасли. Сформировали список из 256 физических лиц, к которым придут работники ГНС.

Налоговая проверит 29 компаний по поводу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц и ЕСВ. В этом перечне — 17 игорных бизнесов, в частности Favbet.

Инфографика: Opendatabot

Недавно под плановые проверки попали производители подакцизной продукции, организаторы азартных игр и операторы платежных услуг, а внеплановые угрожают почти всем предпринимателям и компаниям без исключения.

Государственная налоговая служба (ГНС) и раньше имела право проводить контрольно-ревизионные мероприятия по бизнесу. Но с 1 августа у налоговиков стало больше поводов для проверок. Как плановых, так и внеплановых.

О том, как бизнесу подготовиться к новым налоговым проверкам, читайте в материале Delo.ua.

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