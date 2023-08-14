АЗС, банки та страховики. Податкова запланувала перевірку понад тисячі бізнесів

Державна податкова служба України до кінця 2023 року прийде за перевірками до 1019 компаній та 256 фізичних осіб.

Про це повідомляє сервіс моніторінгу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

Податкова вже вписала в свій календар документальні перевірки 896 компаній, які займаються підакцизним товаром, таким як алкоголь, тютюн, бензин. Відомо, що до переліку потрапили АЗС ОККО, Socar, а також компанія "Карлсберг Україна", Укртранснафта тощо.

ДПС перевірить 94 фінансові компанії, включаючи 15 банків та 19 страхових компаній. Перевірять такі банки: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк "Кліринговий дім", Піреус банк МКБ, РВС банк.

Серед страховиків до переліку потрапили компанії "ВУСО" й "ТАС" та їхні підрозділи. Інших фінансових установ у переліку налічується близько 60.

Податківці також прийдуть до грального бізнесу. Перевірять 17 компаній з цієї галузі. Сформували список з 256 фізичних осіб, до яких прийдуть працівники ДПС.

Податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. У цьому переліку — 17 гральних бізнесів, зокрема, Favbet.

Інфографіка: Opendatabot

Віднедавна під планові перевірки потрапили виробники підакцизної продукції, організатори азартних ігор та оператори платіжних послуг, а позапланові загрожують майже всім підприємцям та компаніям без винятку.

Державна податкова служба (ДПС) й раніше мала право проводити контрольно-ревізійні заходи щодо бізнесу. Але з 1 серпня у податківців побільшало приводів для перевірок. Як планових, так і позапланових.

Про те, як бізнесу підготуватися до нових податкових перевірок, читайте в матеріалі Delo.ua.

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