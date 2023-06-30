Податкова фактично заблокувала діяльність переможця торгів ProZorro на постачання харчування для армії

Податкова служба прийняла рішення про відповідність компанії Атомсервіс, що виграла 7 лотів на торгах ProZorro на постачання харчів для армії, критеріям ризикованості на підставі того, що компанія закуповувала продукти харчування у великих обсягах.

Про це повідомив власник і керівник Атомсервіс Олександр Савченко в інтерв’ю сайту Obozrevatel.

"Підставою стала закупівля у великих обсягах продуктів харчування. Підприємство здійснювало закупівлю товарів, які відносяться до основного виду діяльності, а саме закуповувало продукти за власні кошти для виконання контрактів з Міністерством оборони України. Підприємство працює у цій галузі багато років, і жодного разу не присвоювався критерій "ризиковості". Не віримо, що це випадково. Надали документи, чекаємо на рішення", - зазначив власник компанії.

Олександр Савченко вважає це рішення невиправданим та небезпечним, оскільки це може позначитися на постачанні продуктів харчування для 250 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

На його думку, торги на ProZorro пройшли чесно та відкрито, і всі зацікавлені компанії мали можливість взяти в них участь. Савченко нагадав, що результати торгів привітали і в Асоціації рітейлерів України, які зазначили, що таким чином були зекономлені значні кошти для армії.

"І суспільство побачило масштаби економії – близько 30% економії від стартової ціни. Багато це чи мало? Очевидно, що дуже багато. Це мільярди гривень, економія яких дозволить закрити інші вкрай важливі потреби ЗСУ", - підкреслив Олександр Савченко.

Керівник "Атомсервісу" наголосив, що його компанія працює вже більше 7 років, активно бере участь у тендерах і ніколи не мала проблем з виконанням своїх зобов'язань. Вона постачала продукти харчування різним бюджетним структурам, включаючи школи і військові частини. Компанія має відповідну інфраструктуру, включаючи склади, автотранспорт і морозильники, а також налагоджений колектив з великим досвідом у даній сфері.

"Підприємство працювало на ринку задовго до початку повномасштабної війни. Контрагентам, в тому числі, військовим ми давно і добре відомі як постачальник, що завжди виконує свої зобов’язання. Останні 5 років ми активно беремо участь у тендерах та забезпечуємо продуктами харчування та готовими стравами різні бюджетні структури, зокрема школи, військові частини тощо. На підприємстві працює близько 100 людей. Команда злагоджена і завзята, з великим досвідом. А з огляду на те, що з початком повномасштабної війни зросла чисельність армії, ринок виріс і став більш цікавим, рішення про участь у торгах було виваженим і логічним", - пояснив власник "Атомсервіс".

Нагадаємо, на початку червня відбулися торги на постачання харчування дла армії через систему ProZorro, на яких, за словами членкині Громадської антикорради Дани Ярової, під час торгів вдалося зекономити 4,3 млрд грн. Після торгів деякі учасники, що програли, подали позови до судів. Більша частина з них була програна, за іншими судові розгляди тривають. Міноборони підписало перші три договори по постачання продуктів для ЗСУ з трьома компаніями-переможцями відкритих торгів.