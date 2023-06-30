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Налоговая фактически заблокировала деятельность победителя торгов ProZorro на поставку питания для армии

Налоговая фактически заблокировала деятельность победителя торгов ProZorro на поставку питания для армии
Фото: ukrmilitary

Налоговая служба приняла решение о соответствии компании Атомсервис, выигравшей 7 лотов на торгах ProZorro на поставку продовольствия для армии, критериям рискованности на основании того, что компания закупала продукты питания в больших объемах.

Об этом сообщил владелец и руководитель Атомсервиса Александр Савченко в интервью сайту Obozrevatel.

"Основанием стала закупка в больших объемах продуктов питания. Предприятие осуществляло закупку товаров, относящихся к основному виду деятельности, а именно закупало продукты за собственные средства для выполнения контрактов с Министерством обороны Украины. Предприятие работает в этой отрасли много лет, и ни разу не присваивалось. критерий "рисковости" Не верим, что это случайно. Предоставили документы, ждем решения", - отметил владелец компании.

Александр Савченко считает это решение неоправданным и опасным, поскольку это может сказаться на поставках продуктов питания для 250 тысяч военнослужащих ВСУ.

По его мнению, торги на ProZorro прошли честно и открыто, и все заинтересованные компании могли принять в них участие. Савченко напомнил, что результаты торгов приветствовали и в Ассоциации ритейлеров Украины, отметивших, что таким образом были сэкономлены значительные средства для армии.

"И общество увидело масштабы экономии - около 30% экономии от стартовой цены. Много это или мало? Очевидно, что очень много. Это миллиарды гривен, экономия которых позволит закрыть другие крайне важные потребности ВСУ", - подчеркнул Александр Савченко.

Руководитель "Атомсервиса" подчеркнул, что его компания работает уже более 7 лет, активно участвует в тендерах и никогда не испытывала проблем с выполнением своих обязательств. Она поставляла продукты питания разным бюджетным структурам, включая школы и воинские части. Компания имеет соответствующую инфраструктуру, включая склады, автотранспорт и морозильники, а также отлаженный коллектив с большим опытом в данной сфере.

"Предприятие работало на рынке задолго до начала полномасштабной войны. Контрагентам, в том числе, военным мы давно и хорошо известны как поставщик, всегда выполняющий свои обязательства. Последние 5 лет мы активно участвуем в тендерах и обеспечиваем продуктами питания и готовыми блюдами разные бюджетные структуры, в частности школы, воинские части и т. п. На предприятии работает около 100 человек.Команда слаженная и упорная, с большим опытом.А учитывая, что с началом полномасштабной войны возросла численность армии, рынок вырос и стал более интересным, решение об участии в торгах было взвешенным и логичным", - объяснил владелец "Атомсервиса".

Напомним, в начале июня состоялись торги на поставку питания для армии через систему ProZorro , на которых, по словам члена Общественного антикорсовета Даны Яровой, в ходе торгов удалось сэкономить 4,3 млрд грн.   После торгов некоторые проигравшие участники подали иски в суды. Большая часть из них была проиграна, в остальных судебные разбирательства продолжаются. Минобороны подписало первые три договора по поставке продуктов для ВСУ с тремя компаниями-победителями открытых торгов.