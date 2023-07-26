Зеленский подписал закон об отмене единого налога в 2%

26 июля президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене двухпроцентного единого налога (законопроект №8401), согласно которому планируется отмена единого налога (ЕП) в размере 2%. Также будут частично восстановлены проверки таких подакцизных товаров как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Он отметил, что подписание данного закона является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ. Закон вступит в силу с 1 августа.

Законопроект предлагает следующие меры по переходу с 2% ЕН:

Плательщики 2% ЕП будут иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕП и указать, на какую систему налогообложения они хотят перейти. Если такое заявление не будет подано или не будет указана желаемая система налогообложения, плательщики автоматически перейдут на систему налогообложения, применявшуюся к выбору 2% ЕН. Новые субъекты хозяйствования, избравшие 2% ЕН после государственной регистрации, будут автоматически считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%. Права и обязанности плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), у которых регистрация в качестве плательщиков НДС была приостановлена, будут автоматически восстановлены. Плательщики, перешедшие в 2023 году с 2% ЕП на общую систему налогообложения, получат право повторно перейти в том же году на упрощенную систему налогообложения, если они подадут заявление до 1 сентября 2023 года. В таком случае плательщики будут считаться плательщиками ЕН с 1 августа 2023 года.

Напомним, единый налог в 2% был введен в марте 2022 года, "когда вся экономика находилась в оцеплении от шока войны", и это стало одним из факторов, ожививших украинский бизнес.

Что касается моратория, то данный закон частично отменяется действующим запретом на проведение проверок для подакцизных товаров, игорного бизнеса и финансовых услуг, а с 1 октября возобновляется ответственность за нарушения в сфере применения РРО (регистраторов расчетных операций).

Однако предприятия будут освобождены от финансовой ответственности за нарушения с РРО, за исключением случаев, когда такие нарушения касаются торговли подакцизными товарами и были совершены на прифронтовых территориях, включая территории возможных боевых действий.

Закон также предусматривает, что "технический долг", возникший в электронном кабинете с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года, не будут учитывать, когда будут определять, может ли плательщик продолжать быть на упрощенной системе.

Заметим, что Верховная Рада во время заседания 30 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №8401 об отмене 2% единого налога.