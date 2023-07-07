До налоговых проверок – меньше месяца. Кому стоит ждать инспекторов ГНС

Парламент все-таки решил вернуть налоговые проверки. В первую очередь налоговики займутся бизнесом, который занимается подакцизными товарами, оказывает платежные услуги, а также организаторами азартных игр.

Верховная Рада все-таки приняла законопроект № 8401, который является одним из структурных маяков в рамках Меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Этот документ содержит изрядное число поправок в Налоговый Кодекс, и, кроме всего прочего, предусматривает возобновление налоговых проверок. Из-за того, что доработка законопроекта ко второму чтению затянулась, он вступит в силу на месяц позже. То есть, с 1 августа. Также депутаты смягчили некоторые нормы, которые ограничивают круг субъектов, попадающих под проверки.

Тем не менее, парламент все равно развязал руки инспекторам. Соответственно, бизнесу нужно готовиться к более пристальному интересу со стороны Государственной налоговой службы (ГНС). К тому же, времени до старта проверок осталось не так и много.

Что предусматривала первая редакция законопроекта

Изначально депутаты предлагали полностью снять мораторий на контрольно-ревизионные мероприятия в отношении налогоплательщиков. В той версии законопроекта № 8401, которая была вынесена на первое чтение, содержались следующие нормы:

ГНС получала возможность проводить полноценные налоговые проверки бизнеса без исключений, причем как документальные, так и фактические (которые, к слову, разрешены еще с лета 2022 года законом № 2260-IX); ограничения снимались как с плановых проверок, так и внеплановых, которые проводятся без предупреждения налогоплательщика;

основанием для отсрочки проверки могла быть лишь угроза для жизни и здоровья инспектора. Например, если предприятие находится в зоне боевых действий;

был предложен механизм списания штрафных санкций. Согласно ему плательщик, который в течение 30 дней после проверки погашал налоговый долг, избавлялся от штрафов;

отдельным пунктом был прописан возврат ответственности (штрафов) за нарушения в сфере применения регистраторов расчетных операций (РРО).



Как трансформировался законопроект ко второму чтению

Со стороны бизнеса к законопроекту № 8401 было довольно много замечаний. Часть из них касалась и налоговых проверок. Например, было предложение до конца военного положения продлить мораторий на проверки и на применение штрафных санкций для тех предпринимателей и компаний, которые находятся на оккупированных территориях либо на территориях, где ведутся боевые действия. Еще одно пожелание заключалось в том, чтобы сохранить запрет на штрафы за неприменение РРО в условиях войны.

Отчасти депутаты эти пожелания учли. Та часть законопроекта, которая касалась именно налоговых проверок, претерпела следующие изменения (далее – анализ таблицы поправок, которая была подана ко второму чтению, поскольку финальная версия принятого документа еще не опубликована):

плановые документальные проверки касаются только тех налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, занимаются организацией и проведением азартных игр, оказывают платежные услуги;

внеплановые документальные проверки возможны исключительно в случаях, когда такую проверку запрашивает сам налогоплательщик либо у налогового органа есть подозрения, что плательщик нарушает законодательство (в части налогообложения доходов, экспортно-импортных операций), а также в рамках контроля за трансфертным ценообразованием;



с 1 августа и до конца военного положения вводится мораторий на проведение документальных проверок, касающихся уплаты единого соцвзноса (ЕСВ).



В то же время, положения, которые предусматривают возможность отсрочки проведения проверки в связи с рисками для жизни и здоровья инспекторов, остались.

Отдельно депутаты прописали требования к составлению графика плановых проверок. Такой план ГНС может обновлять ежемесячно, она должна его публиковать на своем официальном сайте. Непосредственно проверка может быть начата не ранее чем через 30 календарных дней после обнародования обновленного плана-графика.

На сегодняшний день на сайте налоговой размещен план-график, который был обновлен в конце июня. Согласно этому плану до конца 2023 года ГНС намерена проверить более 2000 юридических лиц и представительств компаний-нерезидентов , а вдобавок к этому еще почти 1500 физлиц-предпринимателей.

Штрафные санкции и некоторые послабления за нарушения

В отношении штрафов для налогоплательщиков новости скорее хорошие, чем наоборот.

Во-первых, в финальной версии законопроекта сохранилась норма, которая дает нарушителю возможность погасить налоговый долг (долг по ЕСВ, в том числе) без последствий. Правда, здесь есть один подводный камень: если впоследствии предприниматель, признавший долг, передумает и захочет оспорить результаты проверки, он не сможет это сделать даже через суд.

Во-вторых, налогоплательщики освобождаются от ответственности за нарушения в сфере применения РРО, совершенные в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года, и за нарушения в сфере уплаты ЕСВ, совершенные с начала военного положения и до 1 августа 2023 года.

Штрафы для предпринимателей, которые обязаны использовать в своей деятельности РРО, возвращаются с 1 октября. Но есть исключения. От ответственности будет освобожден бизнес (кроме нарушений при продаже подакцизных товаров) на временно оккупированных территориях Украины; на территориях, где ведутся активные боевые действия, или где есть высокая вероятность начала таких боевых действий.

Кого в итоге коснутся налоговые проверки

Исходя из поправок к законопроекту № 8401, можно сделать вывод, что депутаты все-таки сузили круг субъектов хозяйственной деятельности, которые окажутся в поле зрения ревизоров.

Плановые проверки затронут игорный бизнес, производителей и продавцов подакцизных товаров, операторов платежных услуг. Внеплановые проверки грозят тем налогоплательщикам, которые имеют проблемы с уплатой налогов и уже попали в ГНС "на карандаш" из-за нарушений.

Самое неприятное то, что принятый закон не устанавливает никаких рамок для фактических проверок. Именно такие контрольные мероприятие проводятся по месту ведения бизнеса и могут доставить больше всего головной боли предпринимателям.