ГНС проверит 2400 компаний и 1500 предпринимателей. Почему фискалы снова начнут ходить "в гости" к бизнесу

Летом налоговые инспекторы получат возможность проверять украинский бизнес и штрафовать его за нарушения. Депутаты обещают, что проверки коснутся в основном тех, кто не дружит с законом.

В Украине с 1 июля возвращаются полноценные налоговые проверки. Возобновление контрольно-ревизионных мероприятий предусмотрено нормами законопроекта № 8401, который зарегистрирован в Верховной Раде. И хотя депутаты этот законопроект еще не рассматривали, его однозначно примут, поскольку в нем учтены некоторые обязательства, которые Украина взяла на себя перед Международным валютным фондом (МВФ).

Помимо налоговых проверок, это также возобновление санкций (штрафов) за нарушение налогового законодательства и отмена льготной ставки на уровне 2% для плательщиков единого налога.

Так что, бизнесу уже сейчас следует готовиться к рейдам налоговых инспекторов и к последствиям в виде штрафов.

Что происходит с налоговыми проверками в условиях военного положения

После 24 февраля 2022 года все налоговые проверки в Украине (в том числе и начатые) были остановлены . Государственная налоговая служба разъяснила тогда, что это связано с форс-мажорными обстоятельствами. Чуть позже, 3 марта 2022 года, парламент утвердил закон № 2118-IX и запретил проведение проверок на законодательном уровне.

Но спустя пару месяцев, в мае 2022 года, Верховная Рада приняла закон № 2120-IX, нормы которого частично возобновили налоговые проверки с конца июля 2022 года . Фискалы вновь получили возможность проводить камеральные, фактические и документальные внеплановые проверки. При этом, перечень оснований для прихода инспекторов был ограничен. Это заявление самого налогоплательщика; реорганизация компании, ее ликвидация или банкротство; заявка на возмещение НДС; подозрение в том, что налогоплательщик мог нарушить законодательство.

В конце 2022 года Кабинет Министров дал ревизорам еще больше полномочий. Правительство 6 декабря 2022 года утвердило постановление № 1363 и разблокировало тем самым внеплановые проверки бизнеса для всех контролирующих органов . ГНС – не исключение. Главный подводный камень в том, что постановление Кабмина не конкретизирует, в каких именно случаях проверяющие имеют право наносить визиты. А, как известно, что не запрещено, то разрешено.

Как изменятся налоговые проверки с 1 июля 2023 года

Законопроект № 8401 позволяет налоговикам проверять бизнес не только в каком-либо конкретном случае, а по любому поводу, да и без повода тоже.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он предназначен для "скорейшего восстановления довоенного состояния налоговой политики" и отменяет запрет на проведение налоговых проверок всех видов с 1 июля 2023 года. Ирина Смитюх адвокат адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры"

Например, налоговая решила, что необходимо проконтролировать корректность отчетности, которую подает предприниматель, или убедиться в том, что компания в полном объеме и своевременно платит налоги. Жалоба на налогоплательщика тоже может стать триггером для проверки. Причем, речь идет как о внеплановых, так и плановых мероприятиях.

На сайте ГНС размещен план-график проверок на 2023 год . Согласно ему, фискалы намерены проверить до конца года:

почти 2100 компаний;

около 1500 физлиц-предпринимателей;



вдобавок к этому – более 300 юрлиц по вопросам, связанным с зарплатными налогами.



К слову, документальные проверки, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года, возобновляются на неиспользованный срок .

При каких условиях можно остановить проверку

Есть для налоговых инспекторов и ограничения. Они касаются документальных и фактических проверок, которые проводятся по месту ведения бизнеса.

Должно быть наличие безопасного доступа и допуска к территориям, помещениям и прочему имуществу, используемым для хозяйственной деятельности, к документам и другой информации, связанной с исчислением и уплатой налогов, сборов, платежей, к финансовой и статистической отчетности. Юрий Тишковский советник Stron Legal Services

Также у инспектора должна быть возможность безопасно провести инвентаризацию основных средств, товарно-материальных ценностей, наличных денег и т.д.

В случае отсутствия условий для безопасной работы инспекторов, документальные проверки, которые были начаты, могут быть остановлены до устранения тех факторов, которые препятствуют проведению проверки .

Такое решение оформляется приказом руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа. Копии приказа направляются в электронный кабинет налогоплательщика и на адрес электронной почты налогоплательщика.

Иными словами, если производство повреждено или разрушено, если вблизи ведутся боевые действия или есть другие угрозы для налоговых инспекторов, проверка должна быть остановлена.

"Но кто будет определять критерии безопасности или опасности проведения проверки в законопроекте не указано. Это явно может привести к коррупционным рискам , поскольку решение о приостановлении принимает руководитель контролирующего органа (на свое усмотрение – ред.)", – считает Ирина Смитюх.

Какие последствия за нарушения, которые обнаружат проверяющие

Как было сказано выше, вместе с проверками возвращаются и штрафы . Это означает, что налогоплательщики, в деятельности которых ревизоры найдут нарушения, будут нести реальную ответственность.

К примеру, штраф за занижение базы налогообложения (дохода) для предпринимателя 3-й группы единого налога составляет 25-50% недоимки. Неуплата единого соцвзноса (ЕСВ) грозит штрафом в размере 20% суммы недоимки и пеней в размере 0,1% неуплаченного ЕСВ за каждый день просрочки. Отсутствие первичных документов, которые подтверждают показатели в налоговой отчетности, караются штрафом в размере 1020/2040 грн.

Но депутаты решили дать бизнесу небольшое послабление. Если налогоплательщик в течение 30 календарных дней с того момента, как он получил уведомление-решение об уплате/доплате суммы налогового обязательства, погасил долг, штрафные санкции и пеня не начисляются.

"В то же время, сумма уплаченного налогового обязательства не подлежит обжалованию", – предупреждает Юрий Тишковский. То есть, если налогоплательщик признает за собой налоговый долг, у него больше не будет возможности оспорить результаты проверки, даже через суд.

Впрочем, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев успокаивает и говорит о том, что повально всех проверять не будут. По его словам, действия налоговой станут более избирательными.

ГНС будет переходить на автоматизированную систему управления рисками (АСУР), которая должна стать основой налогового контроля. Это самообучающаяся система. Ее суть состоит в анализе налогового поведения налогоплательщика на протяжении всей его истории и определении механизмов налогового контроля в зависимости от уровня рисковости конкретного плательщика. Даниил Гетманцев глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике