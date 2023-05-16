ДПС перевірить 2400 компаній та 1500 підприємців. Чому фіскали знову почнуть ходити "в гості" до бізнесу

Влітку податкові інспектори матимуть можливість перевіряти український бізнес та штрафувати його за порушення. Депутати обіцяють, що перевірки торкнуться в основному тих, хто порушує законодавство.

В Україні з 1 липня повертаються повноцінні податкові перевірки. Відновлення контрольно-ревізійних заходів передбачено нормами законопроекту № 8401, зареєстрованого у Верховній Раді. І хоча депутати цей законопроект ще не розглядали, його однозначно ухвалять, оскільки в ньому враховано деякі зобов'язання, які Україна взяла на себе перед Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Крім податкових перевірок, це також поновлення санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства та скасування пільгової ставки на рівні 2% для платників єдиного податку.

Тож бізнесу вже зараз слід готуватися до рейдів податкових інспекторів та до наслідків у вигляді штрафів.

Що відбувається з податковими перевірками в умовах воєнного стану

Після 24 лютого 2022 року всі податкові перевірки в Україні (у тому числі й розпочаті) було зупинено. Державна податкова служба роз'яснила тоді, що це пов'язано із форс-мажорними обставинами. Трохи пізніше, 3 березня 2022 року, парламент затвердив закон № 2118-IX та заборонив проведення перевірок на законодавчому рівні.

Але через пару місяців, у травні 2022 року, Верховна Рада ухвалила закон № 2120-IX, норми якого частково відновили податкові перевірки з кінця липня 2022 року . Фіскали знову отримали можливість проводити камеральні, фактичні та документальні позапланові перевірки. При цьому перелік підстав для приходу інспекторів було обмежено. Це заява самого платника податків; реорганізація компанії, її ліквідація чи банкрутство; заявка на відшкодування ПДВ; підозра у тому, що платник податків міг порушити законодавство.

Наприкінці 2022 року Кабінет Міністрів дав ревізорам ще більше повноважень. Уряд 6 грудня 2022 року затвердив постанову № 1363 та тим самим розблокував позапланові перевірки бізнесу для всіх контролюючих органів . ДПС – не виняток. Головний підводний камінь у тому, що постанова Кабміну не конкретизує, у яких випадках перевіряючі мають право наносити візити. А як відомо, що не заборонено, то дозволено.

Як зміняться податкові перевірки з 1 липня 2023 року

Законопроект №8401 дозволяє податківцям перевіряти бізнес не тільки в якомусь конкретному випадку, а з будь-якого приводу, та й без приводу теж.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що він призначений для "швидшого відновлення довоєнного стану податкової політики" і скасовує заборону на проведення податкових перевірок усіх видів з 1 липня 2023 року. Ірина Смітюх адвокат адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко та партнери"

Наприклад, податкова вирішила, що необхідно проконтролювати коректність звітності, яку подає підприємець, або переконатись у тому, що компанія у повному обсязі та своєчасно сплачує податки. Скарга на платника податків також може стати тригером для перевірки. Причому йдеться як про позапланові, так і планові заходи.

На сайті ДПС розміщено план-графік перевірок на 2023 рік . Згідно з ним, фіскали мають намір перевірити до кінця року:

майже 2100 компаній;

близько 1500 фізосіб-підприємців;



на додачу до цього – понад 300 юрособ з питань, пов'язаних із зарплатними податками.



До речі, документальні перевірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний термін .

За яких умов можна зупинити перевірку

Є для податкових інспекторів й обмеження. Вони стосуються документальних та фактичних перевірок, що проводяться за місцем ведення бізнесу.

Повинна бути наявність безпечного доступу та допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для господарської діяльності, до документів та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, до фінансової та статистичної звітності. Юрій Тишківський радник Stron Legal Services

Також інспектор повинен мати можливість безпечно провести інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, готівки тощо.

У разі відсутності умов для безпечної роботи інспекторів, розпочаті документальні перевірки можуть бути зупинені до усунення тих факторів, які перешкоджають проведенню перевірки .

Таке рішення оформляється наказом керівника (його заступника чи уповноваженої особи) контролюючого органу. Копії наказу надсилаються до електронного кабінету платника податків та на адресу електронної пошти платника податків.

Іншими словами, якщо виробництво пошкоджене або зруйноване, якщо поблизу ведуться бойові дії або є інші загрози для податкових інспекторів, перевірка має бути зупинена.

"Але хто визначатиме критерії безпеки чи небезпеки проведення перевірки у законопроекті не зазначено. Це явно може призвести до корупційних ризиків , оскільки рішення про зупинення приймає керівник контролюючого органу (на власний розсуд – ред.)", – вважає Ірина Смітюх.

Які наслідки за порушення, що виявлять перевіряючі

Як було сказано вище, разом із перевірками повертаються й штрафи . Це означає, що платники податків, у діяльності яких ревізори знайдуть порушення, нестимуть реальну відповідальність.

Наприклад, штраф за заниження бази оподаткування (доходу) підприємця 3-ї групи єдиного податку становить 25-50% недоїмки. Несплата єдиного соцвнеску (ЄСВ) загрожує штрафом у розмірі 20% суми недоїмки та пенею у розмірі 0,1% несплаченого ЄСВ за кожен день прострочення. Відсутність первинних документів, що підтверджують показники у податковій звітності, караються штрафом у розмірі 1020/2040 грн.

Але депутати вирішили дати бізнесу невелике послаблення. Якщо платник податків протягом 30 календарних днів з того моменту, як він отримав повідомлення-рішення про сплату/доплату суми податкового зобов'язання, погасив борг, штрафні санкції та пеня не нараховуються.

"Водночас сума сплаченого податкового зобов'язання не підлягає оскарженню", –попереджає Юрій Тишковський. Тобто, якщо платник податків визнає за собою податковий борг, він більше не матиме можливості оскаржити результати перевірки, навіть через суд.

Втім, голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заспокоює та говорить про те, що повально всіх перевіряти не будуть. За його словами, дії податкової стануть більш вибірковими.

ДПС переходитиме на автоматизовану систему управління ризиками (АСУР), яка має стати основою податкового контролю. Це система, що самонавчається. Її суть полягає в аналізі податкової поведінки платника податків протягом усієї його історії та визначенні механізмів податкового контролю залежно від рівня ризиковості конкретного платника. Данило Гетманцев голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики