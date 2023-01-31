Кабмин внес в Раду законопроект об отмене 2% налога для предпринимателей

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8401, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс. В частности, в документе предусмотрена отмена 2% налога для предпринимателей и возврат 3 группы налогообложения на довоенные ставки с июля этого года.

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Пока текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента.

Как отметил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, законопроект имеет целью выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 08 декабря 2022 года, согласно которому, между прочим, Украина взяла на себя обязательство скорейшего восстановления довоенного состояния налоговой политики.

Проектом Закона предусматривается, что отдельные нормы законодательства действуют до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года, в частности:

- возможность для ФЛП и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;

- возможность для ФЛП плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;

- остановка проведения документальных проверок;

- остановка истечения определенных сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;

- неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, нарушение правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; за нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.

Также законопроектом предлагается установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, которые были возобновлены или начаты с 1 июля 2023 г. и завершены до дня прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, штрафные санкции, начисленные на сумму такого налогового обязательства, отменяются, а пеня не начисляется. Сумма уплаченного налогового обязательства обжалованию не подлежит.

Напомним, что указанная инициатива не была неожиданностью: еще в декабре о разработке этого законопроекта Минфином сообщал председатель комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Он напомнил, что единый налог в 2% был введен в марте, "когда вся экономика находилась в оцеплении от шока войны", и это стало одним из факторов, ожививших украинский бизнес.

В общем, за данным Гетманцева, на 2%-ное налогообложение перешло 313 тысяч 062 предпринимателя. Поступления же единого налога от юридических лиц-плательщиков третьей группы за 2022 год составили 6,02 миллиарда гривен.