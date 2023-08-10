Встречаем инспекторов во всеоружии: как бизнесу подготовиться к новым налоговым проверкам

Налоговых проверок бизнеса станет больше. Теперь под плановые проверки попадают производители подакцизной продукции, организаторы азартных игр и операторы платежных услуг, а внеплановые грозят почти всем предпринимателям и компаниям без исключения.

В связи со вступлением в силу закона № 3219-IX, в Украине с 1 августа возобновились налоговые проверки. Стоит заметить, что и до этой даты Государственная налоговая служба (ГНС) имела право проводить контрольно-ревизионные мероприятия в отношении бизнеса.

Но с 1 августа у налоговиков стало больше поводов для проверок. Как для плановых, так и для внеплановых.

Впрочем, проверка по своей сути не является приговором. И если к ней тщательно подготовиться, шансы избежать штрафов и других неприятных последствий очень высокие.

Какие налоговые проверки разрешены с 1 августа

Главное изменение – это частичная отмена моратория на плановые проверки. Частичная, потому что всех без разбору ГНС все равно проверять не сможет.

Плановые проверки распространяются только на бизнес, который:

производит и/или реализует подакцизную продукцию;

организует и проводит азартные игры;



оказывает финансовые и платежные услуги.



«По отношению к другим субъектам хозяйственной деятельности мораторий на проведение плановых проверок по-прежнему сохраняется», – говорит Игорь Млечко, управляющий партнер ASA Group.

Предметом плановой проверки может быть соблюдение налогоплательщиком требований законодательства фактически по всем налогам, сборам (обязательным платежам). Исключение составляют вопросы, связанные с начислением и уплатой единого соцвзноса (ЕСВ) – мораторий на такие проверки остался.

Кроме того, нормы закона № 3219-IX расширили основания для проведения внеплановых проверок. Теперь такие проверки возможны в следующих случаях:

по инициативе налогоплательщика, который обратился лично с заявлением; по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами, с источником их происхождения в Украине;

при ведении деятельности нерезидентом через обособленные подразделения/постоянные представительства, в том числе без постановки на налоговый учет;

при ведении налогоплательщиком деятельности в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, игорного бизнеса, оказании финансовых (платежных) услуг; в связи с оспариванием акта проверки или подачей жалобы на решение ГНС, в результате чего требуется пересмотр результатов предыдущей проверки;

при проведении реорганизации налогоплательщика;

при подаче налогоплательщиком заявки на возмещение НДС на сумму свыше 100 тыс грн;

при подаче жалобы в налоговую на покупателя о непредоставлении налоговой или акцизной накладной;

в рамках контроля за соблюдением правил трансфертного ценообразования;

при получении налоговой информации от международных органов о нарушениях со стороны налогоплательщика;

при наличии у налоговой службы информации о нарушении налогоплательщиком валютного законодательства.



Проверки, начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года, кроме проверок, для которых установлен мораторий, также возобновляются на неиспользованный срок (с 1 августа 2023 года – ред.). Наталья Бута главный бухгалтер юридической компании GLS

Как узнать о предстоящей проверке

График плановых проверок ГНС публикует на своем официальном сайте. Налоговая может вносить изменения в план-график ежемесячно. Обновленный план должен быть размещен не позже последнего числа месяца, в котором он был утвержден.

Последний раз налоговая меняла план-график 27 июня 2023 года. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Право на проведение документальной плановой проверки предоставляется только в случае, если налогоплательщику (его представителю) не позднее чем за 10 календарных дней до дня проведения проверки направлена (вручена) копия приказа о документальной плановой проверке и письменное сообщение с указанием даты начала такой проверки. Игорь Ясько управляющий партнер юридической компании Winner

О внеплановой проверке никто налогоплательщика не предупреждает. В этом и заключается особенность подобных контрольно-ревизионных мероприятий. Иными словами, налоговый инспектор может в любой момент явиться на порог. Но он должен предъявить приказ, заверенный руководителем ГНС. Без такого приказа инспектор к проверке приступать не имеет права.

Впрочем, есть некий «маркер», по которому можно определить, что в ближайшее время возможна внеплановая проверка. «О грядущей проверке можно догадаться, если налогоплательщику поступил письменный запрос о предоставлении информации по п. 73.3 Налогового кодекса», – уточняет Игорь Ясько.

Такой запрос ГНС может направить, если у нее есть информация о возможном нарушении налогоплательщиком законодательства; для контроля за трансфертным ценообразованием; при наличии недостоверных данных в поданной плательщиком декларации и т.д. Эти пункты как раз и входят в перечень оснований, который могут стать отправной точкой для внеплановой проверки.

Как подготовиться к налоговой проверке

У каждого бизнеса индивидуальная ситуация с дебиторской и кредиторской задолженностью, с уплатой налогов, а также своя особая история взаимоотношений с ГНС. Поэтому универсального рецепта подготовки к налоговой проверке не существует.

Тем не менее, есть определенный набор действий, которые следует обязательно совершить предпринимателю или руководителю компании перед приходом налоговых инспекторов. Само собой, такая подготовка в большей степени применима к плановым проверкам. Но и о том, что налогоплательщику грозит внеплановая проверка, тоже можно узнать заранее, как уже было сказано выше. Поэтому советы пригодятся в любом случае.

1. Провести профессиональный налоговый аудит деятельности предприятия , в ходе которого выявить проблемные зоны по каждой группе налогов/операций.

Каждый собственник бизнеса/бухгалтер предприятия знает свои слабые и сильные стороны. В зависимости от обнаруженных redflags (проблемные операции) можно готовить объяснения, собирать дополнительные документы и т.д. Никита Ларионов советник, соруководитель практики разрешения споров с налоговыми и таможенными органами компании Arzinger

2. Проверить и обеспечить наличие оригиналов всех обязательных документов (первичных, бухгалтерских), как и других документов, которые либо предусмотрены договорами (разнообразные сертификаты, свидетельства и т.д.) или вытекают из сути хозяйственных операций.

3. По возможности ликвидировать пробелы в деятельности , которые могут быть расценены налоговиками как нарушения: урегулировать вопросы задержек оплат по контрактам с контрагентами, подать уточняющие расчеты и возможные корректировки, избавиться от налоговых долгов (оплатить их) и т.д.

4. Если предприятие работает с большим числом контрагентов, важно проверить их на предмет включения в перечень рисковых (что, например, является 99,9% основанием для отказа в бюджетном возмещении НДС), обеспечить наличие доказательств легальности (законности) источников происхождения товара.

«Еще в последние месяцы мы видим рост количества запросов налоговых органов в части подтверждения использования приобретенных с НДС товаров/услуг в хозяйственных операциях налогоплательщиков. Поэтому рекомендуем проверить релевантность указанных ситуаций к хоздеятельности и при необходимости заранее подготовить соответствующие обоснования для инспекторов», – уточняет Никита Ларионов.

Не лишним будет каждый месяц проверять наличие предприятия в плане-графике налоговых проверок, поскольку ГНС может этот график корректировать.

Непосредственно перед допуском налоговиков к проверке необходимо удостовериться в их праве проводить ее в принципе . Напомним, что о плановой проверке ГНС уведомляет за 10 дней, а внеплановая возможна только при наличии приказа от руководителя налоговой. Если инспекторы нарушают эти требования, у налогоплательщика есть все основания не допустить их к проверке.

Как оспорить результаты проверки

Если налогоплательщик не согласен с вердиктом проверяющих, у него есть два пути.

Первый – это административное оспаривание результатов проверки . То есть, непосредственно в ГНС.

Для этого налогоплательщик обращается с жалобой в письменной или электронной форме в контролирующий орган высшего уровня в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения налогового уведомления-решения.

ГНС должна принять решение и отправить его в течение 20 календарных дней, следующих за днем получения жалобы, налогоплательщику по обычной почте (с уведомлением о вручении) или в электронном виде. Рассмотрение жалобы может быть продлено на срок до 60 календарных дней.

Важно заметить: если налогоплательщик не получает решение в отношении своей жалобы в отведенный срок, такая жалоба считается полностью удовлетворенной в пользу налогоплательщика. Игорь Млечко управляющий партнер ASA Group