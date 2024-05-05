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Разблокирование границы с Польшей. Таможня перевыполнила план более чем на 6 млрд грн
По данным Государственной казначейской службы, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 154,6 млрд. гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 39,3 млрд грн – налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров;
- 23,2 млрд грн – налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 35,2 млрд, возмещено – 12,0 млрд грн);
- 16,8 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 17,3 млрд грн – акцизного налога;
- 5,3 млрд грн – рентной платы за пользование недрами;
- 4,0 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
- 3,2 млрд грн – налога на прибыль предприятий.
"При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 109,5% (+5,2 млрд грн), Государственной таможенной службой – 114,8% (+6,3 млрд грн)", - подчеркивают в Минфине.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавляют, что в целом, по итогам апреля 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 203,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Данные за январь-апрель 2024 года
По данным Государственной казначейской службы, за январь-апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 623,5 млрд. гривен.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:
- 148,3 млрд грн – налог на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров;
- 99,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 92,2 млрд грн – налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 136,8 млрд, возмещено – 44,7 млрд грн;
- 61,7 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 56,5 млрд грн – акцизный налог;
- 32,3 млрд грн – дивиденды от предприятий с государственной долей собственности;
- 16,3 млрд грн – ввозная и вывозная пошлина;
- 14,7 млрд грн – рентная плата за использование недрами.
При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,6% (+38,2 млрд грн), Государственной таможенной службой – 108,4% (+14,4 млрд грн).
Отметим, благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет только через неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.