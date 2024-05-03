Большой бизнес уплатил налогов почти на 158 млрд грн с начала года

В январе-апреле 2024 года крупные налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 157,7 млрд гривен.

Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Отмечается, что в разрезе основных налогов в январе-апреле 2024 прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по:

налога на прибыль в 4,8 раза или +52,6 млрд грн (поступило 66,5 млрд гривен);

дивидендах, начисленных на акции (доли) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность +31,9 млрд грн (поступило 32,0 млрд гривен);

налога на добавленную стоимость на 6,2% или +2,3 млрд грн (поступило 39,6 млрд гривен);

налога на доходы физических лиц на 31,1% или +2,3 млрд грн (поступило 9,7 млрд гривен);

по акцизному налогу по произведенным в Украине подакцизным товарам на 28,6% или +1,8 млрд грн (поступило 8,3 млрд гривен).

Кроме того, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2024 составили 13,9 млрд грн, что на 26,1% или на 2,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Большой бизнес

Заметим, крупный налогоплательщик – это юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает один миллиард гривен.

Среди крупных налогоплательщиков многие государственные компании, такие как "Нафтогаз", "Укрэнерго", Приватбанк, "Энергоатом", представители ритейла (АТБ, "Эпицентр", Сильпо"), а также крупнейшие агрохолдинги "МХП", "Кернел", " Нибулон", логистическая компания "Новая почта" и компании бизнесмена Рената Ахметова.

В общей сложности Реестр крупных налогоплательщиков насчитывает 1541 предприятие.

Напомним, за I квартал 2024 года физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму свыше 13,9 млрд. гривен, что на 5,17 млрд. больше, чем в аналогичный период прошлого года.