Великий бізнес сплатив податків на майже 158 млрд грн з початку року

Протягом січня - квітня 2024 року великі платники податків сплатили до державного бюджету 157,7 млрд гривень.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Зазначається, що у розрізі основних податків у січні-квітні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по:

податку на прибуток в 4,8 рази або +52,6 млрд грн (надійшло 66,5 млрд гривень);

дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність +31,9 млрд грн (надійшло 32,0 млрд гривень);

податку на додану вартість на 6,2% або +2,3 млрд грн (надійшло 39,6 млрд гривень);

податку на доходи фізичних осіб на 31,1% або +2,3 млрд грн (надійшло 9,7 млрд гривень);

по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 28,6% або +1,8 млрд грн (надійшло 8,3 млрд гривень).

Крім того, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у січні-квітні 2024 року склали 13,9 млрд грн, що на 26,1% або на 2,9 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Великий бізнес

Зауважимо, великий платник податків (ВПП) – це юридична особа, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує один мільярд гривень.

Серед великих платників податків багато державних компаній, таких як "Нафтогаз", "Укренерго", Приватбанк, "Енергоатом", представників ритейлу (АТБ, "Епіцентр", Сільпо"), а також найбільші агрохолдинги "МХП", "Кернел", "Нібулон", логістична компанія "Нова пошта" та компанії бізнесмена Ріната Ахметова.

Загалом Реєстр великих платників податків налічує 1541 підприємство.

Нагадаємо, за І квартал 2024 року фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень, що на 5,17 млрд більше, ніж в аналогічний період минулого року.