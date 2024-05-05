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Zakaz.ua запустил доставку из "Таврии В" в Ивано-Франковске
Пользователи сервиса доставки продуктов Zakaz.ua в Ивано-Франковске имеют возможность закупаться онлайн еще в одной сети супермаркетов - "Таврии В". Жители города могут выбирать все необходимое из широкого ассортимента магазина: онлайн-витрина насчитывает более 9,5 тыс. единиц товаров.
Об этом сообщила пресс-служба Zakaz.ua.
Отмечается, что покупатели могут приобрести свежие сезонные фрукты и овощи, кулинарию, продукты здорового питания, замороженную продукцию, детское питание, а также разнообразную бытовую химию, косметику, товары для домашних животных и многое другое. Также есть раздел с акционными предложениями, позволяющий экономить клиентам свои средства.
Сообщается, что сервис доставки продуктов Zakaz.ua работает в Ивано-Франковске на базе магазина, расположенного на улице Княгинин, 44. Именно этот магазин стал одним из первых супермаркетов сети "Таврия В" на Прикарпатье, который торжественно был открыт год назад.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Минимальная стоимость доставки составляет 79 грн. и осуществляется во все районы города. Также со следующей недели появится возможность самовывоза из магазина, которая позволит оплачивать только стоимость работы комплектующего — 24 грн.
Чтобы оформить заказ из супермаркета, необходимо зайти на сайт tavriav.zakaz.ua или открыть мобильное приложение Zakaz.ua, выбрать город, нужный адрес, наполнить корзину товарами, отметить способ оплаты и удобное время для доставки. После подтверждения заказа профессиональный комплектовщик отбирает самые свежие товары с полок гастромаркета согласно списку. Все позиции собираются с сохранением товарного соседства и правильного температурного режима. В случае отсутствия товара из списка заказа, с покупателем свяжутся и предложат заменить его аналогичным в той же ценовой категории.
Далее заказ попадает курьеру, который быстро и своевременно доставляет товары покупателю. Курьеры осуществляют доставку в Ивано-Франковске и его пригородах с 10.00 до 22.00 в рамках 2-часовых слотов.
Напомним, у жителей Киева появилась возможность заказывать продукты на платформе сервиса доставки Zakaz.ua из очередного супермаркета. Новым ритейлером на платформе стал виртуальный онлайн-супермаркет "За раз" .
СПРАВКА:
Zakaz.ua - украинский сервис доставки продуктов, входящий в международную группу компаний Zakaz Global. Заказ производится на сайте и в приложении Zakaz.ua на iOS и Android. Сервис работает на рынке Украины с 2010 года и предоставляет услуги заказа и доставки продуктов питания из популярных продуктовых сетей розничной торговли: METRO, Auchan, МегаМаркет, ЭКО маркет, Таврия В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харьков", WINETIME и За раз. Собственная IT-платформа позволяет принимать, обрабатывать и доставлять заказы максимально оперативно. На сегодняшний день курьерская адресная доставка доступна в 13-ти крупных городах Украины (Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса, Винница, Львов, Житомир, Полтава, Ровно, Ивано-Франковск, Черновцы, Кривой Рог), а также в Молдове (Кишинев, Бельцы). В частности, компания осуществляет доставку товаров по всей стране (за исключением временно оккупированных территорий) через почтовые отделения и курьеров партнера – логистической компании Новая Почта.
" Таврия В " - одна из крупнейших мультиформатных компаний Украины. Основана в 1992 году в Одессе. Управление торговыми объектами в 6 регионах Украины. Таврия-В представлена в Киеве, Николаеве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Одессе и Одесской области. В компании работает более 5 тысяч человек. Оборот компании составляет 120 млрд. 125 тыс. грн в год.