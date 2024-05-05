Zakaz.ua запустил доставку из "Таврии В" в Ивано-Франковске

Пользователи сервиса доставки продуктов Zakaz.ua в Ивано-Франковске имеют возможность закупаться онлайн еще в одной сети супермаркетов - "Таврии В". Жители города могут выбирать все необходимое из широкого ассортимента магазина: онлайн-витрина насчитывает более 9,5 тыс. единиц товаров.

Об этом сообщила пресс-служба Zakaz.ua.

Отмечается, что покупатели могут приобрести свежие сезонные фрукты и овощи, кулинарию, продукты здорового питания, замороженную продукцию, детское питание, а также разнообразную бытовую химию, косметику, товары для домашних животных и многое другое. Также есть раздел с акционными предложениями, позволяющий экономить клиентам свои средства.

Сообщается, что сервис доставки продуктов Zakaz.ua работает в Ивано-Франковске на базе магазина, расположенного на улице Княгинин, 44. Именно этот магазин стал одним из первых супермаркетов сети "Таврия В" на Прикарпатье, который торжественно был открыт год назад.

Минимальная стоимость доставки составляет 79 грн. и осуществляется во все районы города. Также со следующей недели появится возможность самовывоза из магазина, которая позволит оплачивать только стоимость работы комплектующего — 24 грн.

Чтобы оформить заказ из супермаркета, необходимо зайти на сайт tavriav.zakaz.ua или открыть мобильное приложение Zakaz.ua, выбрать город, нужный адрес, наполнить корзину товарами, отметить способ оплаты и удобное время для доставки. После подтверждения заказа профессиональный комплектовщик отбирает самые свежие товары с полок гастромаркета согласно списку. Все позиции собираются с сохранением товарного соседства и правильного температурного режима. В случае отсутствия товара из списка заказа, с покупателем свяжутся и предложат заменить его аналогичным в той же ценовой категории.

Далее заказ попадает курьеру, который быстро и своевременно доставляет товары покупателю. Курьеры осуществляют доставку в Ивано-Франковске и его пригородах с 10.00 до 22.00 в рамках 2-часовых слотов.

Напомним, у жителей Киева появилась возможность заказывать продукты на платформе сервиса доставки Zakaz.ua из очередного супермаркета. Новым ритейлером на платформе стал виртуальный онлайн-супермаркет "За раз" .

СПРАВКА:

Zakaz.ua - украинский сервис доставки продуктов, входящий в международную группу компаний Zakaz Global. Заказ производится на сайте и в приложении Zakaz.ua на iOS и Android. Сервис работает на рынке Украины с 2010 года и предоставляет услуги заказа и доставки продуктов питания из популярных продуктовых сетей розничной торговли: METRO, Auchan, МегаМаркет, ЭКО маркет, Таврия В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харьков", WINETIME и За раз. Собственная IT-платформа позволяет принимать, обрабатывать и доставлять заказы максимально оперативно. На сегодняшний день курьерская адресная доставка доступна в 13-ти крупных городах Украины (Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса, Винница, Львов, Житомир, Полтава, Ровно, Ивано-Франковск, Черновцы, Кривой Рог), а также в Молдове (Кишинев, Бельцы). В частности, компания осуществляет доставку товаров по всей стране (за исключением временно оккупированных территорий) через почтовые отделения и курьеров партнера – логистической компании Новая Почта.

" Таврия В " - одна из крупнейших мультиформатных компаний Украины. Основана в 1992 году в Одессе. Управление торговыми объектами в 6 регионах Украины. Таврия-В представлена в Киеве, Николаеве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Одессе и Одесской области. В компании работает более 5 тысяч человек. Оборот компании составляет 120 млрд. 125 тыс. грн в год.