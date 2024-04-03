VARUS прекращает сотрудничество с Zakaz.ua: в чем причина

Сеть VARUS объявила о завершении партнерства с сервисом доставки Zakaz.ua в связи с масштабированием собственного сервиса VARUS.UA.

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Об этом сообщила пресс-служба VARUS.

Отмечается, что расширение покрытия собственной доставки и масштабирование услуги онлайн-заказов является частью стратегии развития VARUS.UA по предоставлению своим клиентам более удобного сервиса.

“Мы благодарим команду Zakaz.ua за сотрудничество, однако в дальнейшем планируем развивать сервис доставки, как партнеры по рынку. В настоящее время VARUS принял стратегическое решение о масштабировании собственного сервиса VARUS.UA", – отметил Олег Спирин, e-commerce директор VARUS.

Что предлагает VARUS клиентам

Как отмечают в компании, VARUS.UA – это удобный сервис, предлагающий своим клиентам:

Широкий ассортимент: на сайте представлено более 20 000 товаров, включая свежие продукты, бакалею, готовую еду, напитки, товары для дома и многое другое.

на сайте представлено более 20 000 товаров, включая свежие продукты, бакалею, готовую еду, напитки, товары для дома и многое другое. Быстрая и удобная доставка : сервис предлагает различные варианты доставки — на дом, самовывоз из магазина и быструю доставку. Клиентам доступны удобные 20-минутные слоты доставки. Благодаря этому теперь не нужно ждать курьера часами, можно эффективно планировать свой день и получить заказ в четко определенный промежуток времени.

: сервис предлагает различные варианты доставки — на дом, самовывоз из магазина и быструю доставку. Клиентам доступны удобные 20-минутные слоты доставки. Благодаря этому теперь не нужно ждать курьера часами, можно эффективно планировать свой день и получить заказ в четко определенный промежуток времени. Высокий уровень сервиса : лучший опыт онлайн-покупок, удобный интерфейс сайта, квалифицированная поддержка и быстрая доставка.

СПРАВКА:

VARUS – национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ритейла Украины компанией «Омега». Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, общее количество — 109 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве.

Сеть VARUS работает в нескольких форматах: классические супермаркеты, магазины To Go и сервис осознанных покупок VARUS.UA.

Zakaz.ua – украинский сервис доставки продуктов, входящий в международную группу компаний Zakaz Global. Заказ производится на сайте и в приложении Zakaz.ua на iOS и Android. Сервис работает на рынке Украины с 2010 года и предоставляет услуги заказа и доставки продуктов питания из популярных продуктовых сетей розничной торговли: METRO, Auchan, NOVUS, МегаМаркет, ЭКО маркет, Таврия В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, супермаркет "Харьков", WINETIME и Время.

Напомним, с января у жителей Киева появилась возможность заказывать продукты на платформе сервиса доставки Zakaz.ua из очередного супермаркета. Новым ритейлером на платформе стал виртуальный онлайн-супермаркет "За раз".