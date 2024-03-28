В 2024 году Novus откроет в Украине единственный Novus Logistics Center

Один из самых известных и крупнейших инвесторов в Украине – группа BT Invest, владеющая торговой сетью Novus, ТРЦ Retroville и строительной компанией Stolitsa Group, в 2024 году планирует открыть в Украине единый логистический центр.

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Об этом сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Украина, несмотря на войну, остается для литовских предпринимателей "страной возможностей". И уверен, не только для литовских. Если говорить об интересе литовских предпринимателей к Украине, то это связано прежде всего с нашими историческими и культурными связями, непосредственно влияющими на бизнес, экономику", – рассказал посол.

Он сообщил, что согласно официальной статистике, сумма прямых литовских инвестиций в Украину на конец 2023 года составила почти 240 млн евро.

"Поэтому можно сказать, что объем инвестиций не только не уменьшился, но и вырос немного", - отметил Сарапинас.

По его словам, в 2024 году планируется открытие единого Логистического центра, суммарная площадь которого почти вдвое превысит семь старых РЦ (распределительных центров). Новый центр будет оснащен современным оборудованием и инженерными системами. Он прошел "зеленую" сертификацию по стандарту BREEAM, что означает максимальное энергосбережение и экологическую эффективность. Гордостью NOVUS Logistics Center станет возможность хранения продукции в 18 температурных зонах.

Одной из возможных будущих инвестиций может стать центр производства продуктов питания, обеспечивающий сеть магазинов Novus. Инвестиции могут составить до 20 млн евро, но окончательное решение должно быть принято советом директоров компании.

В настоящее время в Украине насчитывается 95 супермаркетов Novus, которые сосредоточены преимущественно в Киеве и Киевской области. Незначительное их количество в Николаевской области и на западе Украины.

"Я очень надеюсь, что сеть будет расширяться по всей территории Украины. Также она немало пострадала от российских обстрелов, но сейчас уже все восстановлено", - сообщил литовский посол.

Он отметил, что сумма убытков супермаркетов Novus с начала войны составила 15 млн евро (пострадали складские помещения, полуразрушенные магазины, офисные помещения).

Напомним, с первых дней войны литовская сеть супермаркетов NOVUS развернула активную благотворительную деятельность, начав раздачу товаров первой необходимости у магазинов. Тогда тысячи жителей Киева могли получить продукты в нескольких районах столицы. Это стало первым шагом для поддержки населения, затем объемы помощи расширялись за пределы магазинов. Усилия решили сконцентрировать именно на оставшихся в эпицентре событий людях в Украине.

Добавим, что Novus начал развивать собственную сеть магазинов "Хапайка" в формате "жесткий дискаунтер", в котором сейчас лидирует сеть "АТБ". На сегодняшний день ритейлер уже имеет проект минимаркетов "Ми Маркет".