У 2024 році Novus відкриє в Україні єдиний Novus Logistics Center

Один з найвідоміших та найбільших інвесторів в Україні — група BT Invest, що володіє торговельною мережею Novus, ТРЦ Retroville і будівельною компанією Stolitsa Group, у 2024 році планує відкрити в Україні єдиний логістичний центр.

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Про це повідомив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Україна, попри війну, залишається для литовських підприємців "країною можливостей". І впевнений, не лише для литовських. Якщо говорити про інтерес литовських підприємців до України, то це пов'язано насамперед із нашими історичними й культурними зв'язками, які безпосередньо впливають на бізнес, економіку", - розповів посол.

Він повідомив, що згідно з офіційною статистикою, сума прямих литовських інвестицій в Україну на кінець 2023 року становила майже 240 млн євро.

"Тому можна сказати, що обсяг інвестицій не лише не зменшився, а й трохи зріс", - зазначив Сарапінас.

За його словами, у 2024 році планується відкриття єдиного Логістичного центру, сумарна площа якого майже вдвічі перевищить сім старих РЦ (розподільчих центрів). Новий центр буде оснащений надсучасним обладнанням та інженерними системами. Він пройшов "зелену" сертифікацію за стандартом BREEAM, що означає максимальне енергозбереження та екологічну ефективність. Гордістю NOVUS Logistics Center стане можливість зберігання продукції у 18 температурних зонах.

Однією з можливих майбутніх інвестицій може бути центр виробництва продуктів харчування, що забезпечує мережу магазинів Novus. Інвестиції можуть становити до 20 млн євро, але остаточне рішення має бути ухвалено радою директорів компанії.

Наразі в Україні налічується 95 супермаркетів Novus, які зосереджені переважно в Києві та Київській області. Незначна їх кількість є в Миколаївській області та на заході України.

"Я дуже сподіваюся, що мережа розширюватиметься на всій території України. Також вона чимало постраждала від російського обстрілу, але зараз уже все відновлено", - повідомив литовський посол.

Він зазначив, шо сума збитків супермаркетів Novus із початку війни становила 15 млн євро (постраждали складські приміщення, напівзруйновані магазини, офісні приміщення).

Нагадаємо, з перших днів війни литовська мережа супермаркетів NOVUS розгорнула активну благодійну діяльність, розпочавши роздачу товарів першої необхідності біля магазинів. Тоді тисячі мешканців Києва мали змогу отримати продукти у кількох районах столиці. Це стало першим кроком для підтримки населення, далі обсяги допомоги розширювались за межі магазинів. Зусилля вирішили сконцентрувати саме на людях, що залишились в епіцентрі подій, в Україні.

Додамо, що Novus почав розвивати власну мережу магазинів "Хапайка" в форматі "жорсткий дискаунтер", в якому зараз лідирує мережа "АТБ". Наразі ритейлер вже має проект мінімаркетів "Мі Маркет".