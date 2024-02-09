Порівняння дисконтних карт: де купити харчові продукти з найбільшою вигодою

Якщо ви регулярно робите покупки в магазинах тієї чи іншої мережі продовольчого ритейлу, є сенс оформити картку лояльності для часткової компенсації витрат. Delo.ua зібрало в одній статті дані про знижки в торгівельних мережах і визначило найвигідніші пропозиції. Втім, ми не радимо вибирати магазин лише за максимальними дисконтами - набагато важливіші цінники на полицях та якість товару.

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Дисконтні картки стали звичним явищем для кожного українця. В останні роки користуватись ними стало набагато зручніше - більше не треба носити в гаманці десяток-два карток зі знижками, і шукати на касі потрібну. На зміну фізичним носіям даних про накопичені бонуси прийшли застосунки для смартфону, а в деяких магазинах клієнт ідентифікується за номером телефону.

Інший аргумент заводити картки полягає в зручності оплати готівкою. З карткою можна не шукати на касі дрібні купюри та монети - можна зняти недостаючі копійки з карткового рахунку або покласти на нього здачу.

Як магазини заохочують постійних покупців

Наразі в ритейлі існує декілька основних моделей часткового повернення коштів, якими можна стимулювати покупця зробити покупку в тій чи іншій мережі:

Магазин мережі NOVUS. Фото: сайт компанії

Умовні бали , котрі впроваджує і адмініструє сам ритейлер, найчастіше з розрахунку 1 бал за кожні витрачені 100 грн, що відповідає 1% знижки на покупку. Магазин встановлює строки, коли бали "згорають", а також товари, покупка яких приносить більше балів. Це найбільш розповсюджена і проста для продавця схема, коли покупець отримує бонуси пропорційно витратам в магазині, якщо встигає використати бали до їх анулювання.

Кешбек - повернення частини коштів за безготівкові покупки з карти певного банку. Це справжні гроші, а не віртуальні бали, які повертаються на банківську картку і можуть бути витрачені без прив'язки до конкретного магазину. Для виплати кешбеку ритейлер має укладати відповідні угоди про прийом карт з кожним банком окремо, тому схема менш розповсюджена.

Інші системи знижок, такі як іменні карти з фіксованим відсотком , спеціальні банківські або соціальні карти .

Супермаркет "Фора". Джерело фото: Wikimedia Commons.

Базовий дисконт в мережах складає 1%

Серед продовольчих ритейлерів України базовою є дисконтна модель, коли на кожні витрачені 100 грн мережа нараховує 1% знижки . Принцип майже всюди один, розрізняються переважно додаткові деталі програм.

Мережа Бізнес-модель Кількість магазинів мережі Максимально можлива знижка, % Термін дії знижки/бонусів "Мегамаркет" гіпермаркет 5 4% Дисконт обнуляється в кінці року "ЛотОк" магазин біля дому до 100 3% Додатковий бонус діє 1 місяць Auchan Україна гіпермаркет до 30 2% Обнуляються через рік після нарахування VARUS супермаркет понад 110 2% Обнуляються в кінці року, додаткові бонуси діють 1 місяць "Рукавичка" магазин біля дому до 200 2% Обнуляються в кінці року "Фора" супермаркет понад 300 1,5% Обнуляються через 3 міс. після нарахування "Сільпо" супермаркет понад 300 1% Обнуляються через рік після нарахування NOVUS супермаркет 80 1% Обнуляються в кінці року "ЕКО Маркет" супермаркет 136 1% Обнуляються через рік після нарахування "Наш Край" магазин біля дому понад 250 1% Обнуляються через рік після нарахування "Сім23" магазин біля дому понад 160 1% Набрані бали можна обміняти на вибрані товари "Таврія В" супермаркет до 120 1% Обнуляються через рік після нарахування SPAR супермаркет до 80 1% Обнуляються в кінці року "Делві" магазин біля дому 110 1% Обнуляються через рік після нарахування "Пчілка маркет" магазин біля дому 36 1% Обнуляються в кінці року "Свій маркет" магазин біля дому 53 0,1% Обнуляються в кінці року METRO гіпермаркет 23 немає Бали не нараховуються, є знижки на окремі товари FOZZY гіпермаркет 9 немає Бали не нараховуються, є знижки на окремі товари "Коло" магазин біля дому понад 250 немає Бали не нараховуються, є знижки на окремі товари "Близенько" магазин біля дому 160 немає Бали не нараховуються, є знижки на окремі товари Retail Group ("Велмарт", "ВК-експрес", "Велика Кишеня") супермаркет 60 програма дисконту закрита на час війни -

Максимально можлива знижка доступна не для всіх категорій покупців, вона розрахована переважно на соціально вразливі групи населення. Тому наводимо додаткові деталі до кожної з програм:

" Мегамаркет ". Знижку в 1% користувач отримує після покупки від 300 грн. Після накопичення від 50 тис. грн відсоток зростає до 2%, після 100 тис. грн – до 3%, після 300 тис. грн – 4%;

". Знижку в 1% користувач отримує після покупки від 300 грн. Після накопичення від 50 тис. грн відсоток зростає до 2%, після 100 тис. грн – до 3%, після 300 тис. грн – 4%; " ЛотОк ". За умови щомісячних покупок на 3-5 тис. грн до базового 1%-го дисконту додається ще 1% на наступний місяць. Якщо товарів придбано на більш ніж 5 тис. грн - додається ще 1%;



". За умови щомісячних покупок на 3-5 тис. грн до базового 1%-го дисконту додається ще 1% на наступний місяць. Якщо товарів придбано на більш ніж 5 тис. грн - додається ще 1%; Auchan Україна . Базовий дисконт - 1%, після покупки на 40 тис. грн - 1,5%, від 100 тис. грн - 2%. Додаткова знижка діє протягом року;

. Базовий дисконт - 1%, після покупки на 40 тис. грн - 1,5%, від 100 тис. грн - 2%. Додаткова знижка діє протягом року; VARUS . За умови щомісячних покупок на 5 тис. грн до базового 1% дисконту додається ще 1% на наступний місяць. Бонуси подвоюються в День народження власника картки та за день до нього;



. За умови щомісячних покупок на 5 тис. грн до базового 1% дисконту додається ще 1% на наступний місяць. Бонуси подвоюються в День народження власника картки та за день до нього; " Рукавичка ". Базовий дисконт - 1%, для пенсіонерів - 2%, на товари власного імпорту - 2%;



". Базовий дисконт - 1%, для пенсіонерів - 2%, на товари власного імпорту - 2%; " Фора ". За кожну сплачену гривню учасник отримує 1 бал, і 1,5 бали, якщо покупка була сплачена через мобільний додаток мережі;

". За кожну сплачену гривню учасник отримує 1 бал, і 1,5 бали, якщо покупка була сплачена через мобільний додаток мережі; NOVUS . Бонус 5% до дня народження протягом 7 днів;

. Бонус 5% до дня народження протягом 7 днів; " Наш край ". Базовий дисконт - 1%, додаткові відсотки для пенсіонерів, військових і багатодітних сімей. Щопонеділка для цих соціальних груп діє знижка 5%. Бонус 7% до дня народження протягом 7 днів;



". Базовий дисконт - 1%, додаткові відсотки для пенсіонерів, військових і багатодітних сімей. Щопонеділка для цих соціальних груп діє знижка 5%. Бонус 7% до дня народження протягом 7 днів; " Сім23 ". За кожну покупку користувачу нараховуються бали, які можна обміняти на товари із меню винагород. Купуючи визначені товари можна отримати додаткові бали;



". За кожну покупку користувачу нараховуються бали, які можна обміняти на товари із меню винагород. Купуючи визначені товари можна отримати додаткові бали; SPAR . 7% бонусів з нагоди Дня народження протягом 7 днів;



. 7% бонусів з нагоди Дня народження протягом 7 днів; " Пчілка ". При покупці протягом місяця на понад 5 тис. грн і в день народження учаснику нараховується 5 грн бонусів.



". При покупці протягом місяця на понад 5 тис. грн і в день народження учаснику нараховується 5 грн бонусів. METRO . На гарячій лінії ритейлера повідомили, що фізособа може оформити дисконтну картку, яка дасть можливість купувати вибрані товари з дисконтом. Перелік товарів та знижку на них визначає сам ритейлер;



. На гарячій лінії ритейлера повідомили, що фізособа може оформити дисконтну картку, яка дасть можливість купувати вибрані товари з дисконтом. Перелік товарів та знижку на них визначає сам ритейлер; FOZZY. Система дисконту працює через власний застосунок, в якому пропонуються конкретні товари зі знижкою. Перелік товарів та знижку на них визначає сам ритейлер.

Мережі не нараховують бонуси на підакцизну тютюнову та алкогольну продукцію. Також майже всі ритейлери мають застосунки для смартфонів, де можна побачити накопичені бали, актуальні знижки на конкретні товари і індивідуальні пропозиції по дисконту на товари певних груп.

АТБ для знижки попросить банківську картку

Більшість торгівельних мереж самостійно випускають і адмініструють дисконтні картки, але є і нечасті виключення. Власну систему знижок має мережа дискаунтерів АТБ, яка нараховує більше 1200 магазинів. Ще в 2021 році ритейлер випустив картку АТБ-Pay, яка по суті є повноцінною іменною банківською карткою Visa Gold, створеною для транзакцій в мережі магазинів.

Власник картки АТБ-Pay при розрахунку в супермаркетах мережі отримує спеціальну ціну на товар, навіть якщо на нього вже передбачена знижка.

Приклад рекламного буклету від АТБ. Джерело фото: сайт компанії.

Щоб зробити покупку в мережі, власник АТБ-Pay має поповнити її готівкою через термінал, або "перекинути" кошти з картки іншого банку. Виготовити індивідуальну картку можна в п'яти фінустановах-партнерах мережі: Monobank, Укргазбанк, Райффайзен Банк, А-банк, Ощадбанк.

Мережа АТБ налагодила кобренд-проєкт у співпраці з п'ятьма провідними українськими банками, деталі для кожного банку наступні: АТБ від "Райфайзену": безкоштовне відкриття та обслуговування;



зняття готівки без комісій у банкоматах "Райфайзену";

поповнення готівкою в терміналах City24, які є в кожному магазині АТБ;

здійснення покупок в Україні та за кордоном тощо;

кожної п’ятниці, суботи та неділі у всіх магазинах мережі АТБ додається додаткова знижка на вибрані "хітові" продукти;



картку АТБ можна поповнити безготівковим переказом, у тому числі через додаток Raiffeisen Online, готівкою в терміналах City-24 і EasyPay та відділеннях і центрах самообслуговування "Райфайзену";



отримати картку АТБ від Райфу можна в будь-якому відділенні Райффайзен Банку в Україні чи оформити її на сайті банку, а також у мережі магазинів АТБ.

АТБ від А-Банк: кешбек на покупки 1,2%, і до 20% кешбеку на обрані категорії товарів;



комісія за зняття готівки - 0,9%.



поповнення картки готівкою без комісії через касу, термінали самообслуговування та безготівковим шляхом;



щомісячно з картки можна переказати без комісії до 20 тис. грн на інший банк, та ще до 100 тис. грн можна перекинути з картки на рахунок іншого банку;



карту АТБ можна оформити в мобільному додатку А24, відділені банку, придбавши на касі в магазині АТБ.

АТБ від Укргазбанку: кожної п’ятниці, суботи та неділі у всіх магазинах мережі АТБ додається додаткова знижка на вибрані "хітові" продукти;



нарахування відсотків на залишок коштів на картці до 10% річних;



поповнення картки готівкою в магазинах АТБ за допомогою терміналів City24, EasyPay по всій Україні та за реквізитами IBAN з картки будь-якого банку;



безготівкове поповнення без комісії, але за поповнення готівкою банк бере 0,5% +5 гривень. 0,5% (мінімум 1 грн) доведеться заплатити банку і за зняття готівки у касі або банкоматі.

АТБ від Ощадбанку: безкоштовне зняття готівки чи перекази до 20 000 грн на місяць;



нарахування відсотків на залишок коштів на картці до 10% річних;



накопичення бонусних балів, якими можна буде розрахуватися в банківській програмі лояльності ZVISNO, BONUS (20 витрачених з цієї картки гривень перетворюються на один бонус, який можна обміняти на поповнення мобільного телефону, сертифікати до магазинів улюблених брендів, знижки на подорожі тощо);

АТБ від Монобанку: кожної п’ятниці, суботи та неділі у всіх магазинах мережі АТБ додається додаткова знижка на вибрані "хітові" продукти;



комісія за зняття готівки - 0,9%;

оформлення та обслуговування безкоштовно, безкоштовні перекази з картки на картку, поповнення без комісії.

Детальніше про умови співпраці АТБ з кожним банком (Приховати)

Загалом, кожен банк пропонує 5%-ну знижку на покупку 600-700 товарних позицій АТБ, які змінюються кожні два тижні.

Магазин АТБ. Джерело фото: фейсбук-сторінка компанії, автор фото - Денис Сисін

За відгуками користувачів картки, реальний відсоток знижки складає близько 3% при кожному відвідуванні магазину, оскільки не на всі покупки поширюється 5%-й дисконт. У опитаних виданням власників картки середній чек найчастіше наближається до 300 грн, з яких 10 грн складає знижка за програмою кооперації з банком.

Частина ритейлерів має знижки і для ФОП

Частина мереж продовольчого ритейлу мають спеціальні умови співпраці з ФОП і юридичними особами. У Україні це мережі FOZZY і METRO.

Гіпермаркет FOZZY. Джерело фото: сторінка компанії

При отриманні дисконтної картки FOZZY вперше, клієнт - ФОП або юрособа отримує знижку в 2% від оптової ціни незалежно придбаного товару. Ставка дисконту змінюється в залежності від активності клієнта:

0% - якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал становить менше 15 тис. грн, але для клієнта доступна оптова ціна на товари;

2% - за покупку на 15-30 тис. грн щоквартально;

3% - за покупку на 30-50 тис. грн щоквартально;

4% - за покупку на 50-60 тис. грн щоквартально;

якщо середньомісячна сума покупок за календарний квартал складає 60-200 тис. грн, до 4%-ї знижки від оптової ціни на товари поза прайсом додається доступ до окремого "спецпрайсу" з додатковими знижками на вибрані товарні позиції;

за умови щомісячного чеку сумарно більш ніж на 200 тис. грн, юрособа-клієнт отримує 4% дисконту і доступ до окремого "VIPпрайсу" з додатковими знижками на вибрані товарні позиції.

Якщо протягом 90 календарних днів, клієнт не використав дисконтну картку, ритейлер має право її заблокувати.

В свою чергу, METRO є великим міжнародним оптовим ритейлером, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу (HoReCa), а також приватних підприємців – власників закладів роздрібної торгівлі. Через це юридичні особи з цієї галузі мають додаткові дисконти і можуть оформити картку Metro Club, яка дає наступні переваги:

2% - при купівлі товарів на суму від 30 тис. грн за квартал, додатково 3% знижки на власні торгові марки: Rioba, Metro Chef, Metro Professional;

2% - при купівлі товарів від 100 тис. грн/квартал, додатково 5% знижки на власні торгові марки, окремі вхід та парковка;



3% - при купівлі товарів від 400 тис. грн/квартал, додатково 7% знижки на власні торгові марки, окремі вхід та парковка;



Юрособи-учасники програми отримують можливість безкоштовної доставки товарів до свого кафе, ресторану чи бару за умови разової купівлі товарів на суму від 6 тис. грн, а також спеціальних умову відстрочки платежу.

Отже, підсумуємо

В більшості випадків покупцю не вдасться легко отримати дисконт на продовольчі продукти понад 2%. Для більшої знижки треба постійно скуповуватися в одній мережі на доволі чутливі суми, витратити час на оформлення спеціальної банківської картки, або належати до окремих соціальних груп з правом на додатковий дисконт.

Супермаркет "Сільпо". Джерело фото: Wikimedia Commons.

Через невелику реальну різницю дисконтних пропозицій між магазинами, яка не перевищує 1-2%, покупцю є сенс орієнтуватися на ціну та якість самого товару, яка може більш суттєво відрізнятись від мережі до мережі.