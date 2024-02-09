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Сравнение дисконтных карт: где купить продукты с наибольшей выгодой
Если вы регулярно совершаете покупки в магазинах той или иной сети супермаркетов, вам имеет смысл оформить карту лояльности для частичной компенсации затрат. Delo.ua собрало в одной статье данные о скидках в торговых сетях и определило самые выгодные предложения. Впрочем, мы не рекомендуем выбирать магазин только по максимальным дисконтам - гораздо более важны ценники на полках и качество товара.
- Как магазины поощряют постоянных покупателей
- Базовый дисконт в сетях составляет 1%
- АТБ для скидки попросит банковскую карту
- Часть ритейлеров имеет скидки и для ФЛП
- Подытожим
Дисконтные карточки стали привычным явлением для каждого украинца. В последние годы пользоваться ими стало гораздо удобнее - больше не нужно носить в кошельке десяток-два карточек со скидками, и искать нужную на кассе. На смену физическим носителям данных о накопленных бонусах пришли приложения для смартфона, а в некоторых магазинах клиент идентифицируется по телефону.
Еще один аргумент в пользу дисконтной карты – удобство при оплате наличными. С ней можно не искать на кассе мелкие купюры и монеты – можно снять недостающие копейки с карточного счета или положить на него сдачу.
Как магазины поощряют постоянных покупателей
В настоящее время в ритейле существует несколько основных моделей частичного возврата средств, стимулирующих покупателя совершить покупку в той или иной сети:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Условные баллы, которые внедряет и администрирует сам ритейлер, чаще всего из расчета 1 балл за каждые потраченные 100 грн, что соответствует 1% скидки на покупку. Магазин устанавливает сроки, когда баллы сгорают, а также товары, покупка которых приносит больше баллов. Это наиболее распространенная и простая для продавца схема, когда покупатель получает бонусы пропорционально расходам в магазине, если успевает использовать баллы до их аннулирования.
Кэшбек - возврат части средств за безналичные покупки с карты определенного банка. Это настоящие деньги, а не виртуальные баллы, которые возвращаются на банковскую карту и могут быть потрачены без привязки к конкретному магазину. Для выплаты кэшбека ритейлер должен заключать соответствующие соглашения о признании карт с каждым отдельным банком, поэтому схема менее распространена.
Другие системы скидок, такие как именные карты с фиксированным процентом , специальные банковские или социальные карты.
Базовый дисконт в сетях составляет 1%
Среди продовольственных ритейлеров Украины базовой является дисконтная модель, когда на каждые израсходованные 100 грн сеть насчитывает 1% скидки. Принцип практически всюду один, различаются в большей степени дополнительные детали программ.
|Сеть
|Бизнес-модель
|Количество магазинов сети
|Максимально возможная скидка, %
|Срок действия скидки/бонусов
|"Мегамаркет"
|гипермаркет
|5
|4%
|Дисконт обнуляется в конце года
|"Лоток"
|магазин возле дома
|до 100
|3%
|Дополнительный бонус действует 1 месяц
|Auchan Украина
|гипермаркет
|до 30
|2%
|Обнуляются через год после начисления
|VARUS
|супермаркет
|свыше 110
|2%
|Обнуляются в конце года, дополнительные бонусы действуют 1 месяц.
|"Рукавичка"
|магазин возле дома
|до 200
|2%
|Обнуляются в конце года
|"Фора"
|супермаркет
|свыше 300
|1,5%
|Обнуляются через 3 мес. после начисления
|"Сильпо"
|супермаркет
|свыше 300
|1%
|Обнуляются через год после начисления
|NOVUS
|супермаркет
|80
|1%
|Обнуляются в конце года
|"ЭКО Маркет"
|супермаркет
|136
|1%
|Обнуляются через год после начисления
|"Наш Край"
|магазин возле дома
|свыше 250
|1%
|Обнуляются через год после начисления
|"Сим23"
|магазин возле дома
|свыше 160
|1%
|Набранные баллы можно обменять на выбранные товары
|" Таврия В "
|супермаркет
|до 120
|1%
|Обнуляются через год после начисления
|SPAR
|супермаркет
|до 80
|1%
|Обнуляются в конце года
|"Делви"
|магазин возле дома
|110
|1%
|Обнуляются через год после начисления
|"Пчелка маркет"
|магазин возле дома
|36
|1%
|Обнуляются в конце года
|"Свой маркет"
|магазин возле дома
|53
|0,1%
|Обнуляются в конце года
|METRO
|гипермаркет
|23
|нет
|Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары
|FOZZY
|гипермаркет
|9
|нет
|Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары
|"Коло"
|магазин возле дома
|свыше 250
|нет
|Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары
|"Близенько"
|магазин возле дома
|160
|нет
|Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары
|Retail Group ("Велмарт", "ВК-экспресс", "Большой Карман")
|супермаркет
|60
|программа дисконта закрыта на время войны
|-
Максимально возможная скидка доступна не всем категориям покупателей, она рассчитана преимущественно на социально уязвимые группы населения. Поэтому приводим дополнительные детали каждой из программ:
- "Мегамаркет". Скидку в 1% пользователь получает после покупки от 300 грн. После накопления от 50 тыс. грн, процент растет до 2%, после 100 тыс. грн – до 3%, после 300 тыс. грн – 4%;
-
"Лоток". При ежемесячных покупках на 3-5 тыс. грн к базовому 1%-му дисконту прибавляется еще 1% на следующий месяц. Если товаров приобретено более чем на 5 тыс. грн - прибавляется еще 1%;
- Auchan Украина. Базовый дисконт – 1%, после покупки на 40 тыс. грн – 1,5%, от 100 тыс. грн – 2%. Дополнительная скидка действует в течение года;
-
VARUS. При ежемесячных покупках на 5 тыс. грн к базовому 1% дисконту прибавляется еще 1% на следующий месяц. Бонусы удваиваются в День рождения держателя карты и за день до него;
-
"Рукавичка". Базовый дисконт – 1%, для пенсионеров – 2%, на товары собственного импорта – 2%;
- "Фора". За каждую уплаченную гривну участник получает 1 балл и 1,5 балла, если покупка была оплачена через мобильное приложение сети;
- NOVUS. Бонус 5% ко дню рождения в течение 7 дней;
-
"Наш край". Базовый дисконт – 1%, дополнительные проценты для пенсионеров, военных и многодетных семей. Каждый понедельник для этих социальных групп действует скидка 5%. Бонус 7% ко дню рождения в течение 7 дней;
-
"Сим23". За каждую покупку пользователю начисляются баллы, которые можно обменять на товары из меню вознаграждений. При покупке определенных товаров можно получить дополнительные баллы;
-
SPAR. 7% бонусов по случаю Дня рождения в течение 7 дней;
-
"Пчелка". При покупке в течение месяца более 5 тыс. грн и в день рождения участнику начисляется 5 грн бонусов.
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METRO. На горячей линии ритейлера сообщили, что физлицо может оформить дисконтную карточку, которая позволит покупать выбранные товары с дисконтом. Список товаров и скидку на них определяет сам ритейлер;
- FOZZY. Система дисконта работает через приложение, в котором предлагаются конкретные товары со скидкой. Список товаров и скидку на них определяет сам ритейлер.
Сети не начисляют бонусы на подакцизную табачную и алкогольную продукцию. Также почти все ритейлеры имеют приложения для смартфонов, где можно увидеть накопившиеся баллы, актуальные скидки на конкретные товары и индивидуальные предложения по дисконту на товары определенных групп.
АТБ для скидки попросит банковскую карту
Большинство торговых сетей самостоятельно выпускают и администрируют дисконтные карточки, но есть и редкие исключения. Собственную систему скидок имеет сеть дискаунтеров АТБ, насчитывающая более 1200 магазинов. Еще в 2021 году ритейлер выпустил карту АТБ-Pay, которая по сути является полноценной именной банковской картой Visa Gold, созданной для транзакций в сети магазинов.
Владелец карты АТБ-Pay при расчете в супермаркетах сети получает специальную цену на товар, даже если на него уже предусмотрена скидка.
Чтобы совершить покупку в сети, владелец АТБ-Pay должен пополнить ее наличными через терминал или "перекинуть" средства с карты другого банка. Изготовить индивидуальную карту можно в пяти финучреждениях-партнерах сети: Monobank, Укргазбанк, Райффайзен Банк, А-банк, Сбербанк.
Сеть АТБ наладила кобренд-проект в сотрудничестве с пятью ведущими украинскими банками, детали для каждого банка:
АТБ от "Райфайзена":
-
бесплатное открытие и обслуживание;
- снятие наличных без комиссий в банкоматах "Райфайзена";
- пополнение наличными в терминалах City24, имеющихся в каждом магазине АТБ;
- покупки в Украине и за рубежом;
-
каждую пятницу, субботу и воскресенье во всех магазинах сети АТБ добавляется дополнительная скидка на выбранные "хитовые" продукты;
-
карту АТБ можно пополнить безналичным переводом, в том числе через приложение Raiffeisen Online, наличными в терминалах City-24 и EasyPay и отделениях и центрах самообслуживания "Райфайзена";
-
получить карту АТБ от Райфа можно в любом отделении Райффайзен Банка в Украине или оформить ее на сайте банка, а также в сети магазинов АТБ.
АТБ от А-Банк:
-
кэшбек на покупки 1,2% и до 20% кэшбека на выбранные категории товаров;
-
комиссия за снятие наличных – 0,9%.
-
пополнение карты наличными без комиссии через кассу, терминалы самообслуживания и безналичным путем;
-
ежемесячно с карты можно перевести без комиссии до 20 тыс. грн на другой банк, и еще до 100 тыс. грн можно перебросить с карты на счет другого банка;
-
карту АТБ можно оформить в мобильном приложении А24, отделении банка, приобретя на кассе в магазине АТБ.
АТБ от Укргазбанка:
-
каждую пятницу, субботу и воскресенье во всех магазинах сети АТБ добавляется дополнительная скидка на выбранные "хитовые" продукты;
-
начисление процентов на остаток средств на карте до 10% годовых;
-
пополнение карты наличными в магазинах АТБ с помощью терминалов City24, EasyPay по всей Украине и по реквизитам IBAN с карты любого банка;
-
безналичное пополнение без комиссии, но за пополнение наличными банк берет 0,5% +5 гривен. 0,5% (минимум 1 грн) придется заплатить банку и за снятие наличных денег в кассе или банкомате.
АТБ от Ощадбанка:
-
бесплатное снятие наличных или переводы до 20 000 грн в месяц;
-
начисление процентов на остаток средств на карте до 10% годовых;
-
накопление бонусных баллов, которыми можно рассчитаться в банковской программе лояльности ZVISNO, BONUS (20 израсходованных с этой карты гривен превращаются в один бонус, его можно обменять на пополнение мобильного телефона, сертификаты в магазины любимых брендов, скидки на путешествия и т.п.);
АТБ от Монобанка:
-
каждую пятницу, субботу и воскресенье во всех магазинах сети АТБ добавляется дополнительная скидка на выбранные "хитовые" продукты;
- комиссия за снятие наличных – 0,9%;
-
оформление и обслуживание бесплатно, бесплатные переводы с карты на карту, пополнение без комиссии.
В целом, каждый банк предлагает 5%-ную скидку на покупку 600-700 товарных позиций АТБ, которые меняются каждые две недели.
По отзывам пользователей карты, реальный процент скидки составляет около 3% при каждом посещении магазина, поскольку не на все покупки распространяется 5% дисконт. У опрошенных изданием держателей карты средний чек чаще всего приближается к 300 грн., из которых 10 грн. составляет скидка по программе кооперации с банком.
Часть ритейлеров имеет скидки и для ФЛП
Часть сетей продовольственного ритейла имеют специальные условия сотрудничества с ФЛП и юридическими лицами. В Украине это сети FOZZY и METRO.
При получении дисконтной карты FOZZY впервые, клиент – ФЛП или юрлицо получает скидку в 2% от оптовой цены, независимо приобретенного товара. Ставка дисконта меняется в зависимости от активности клиента:
- 0% – если среднемесячная сумма покупок за календарный квартал составляет менее 15 тыс. грн, но для клиента доступна оптовая цена на товары;
- 2% – за покупку на 15-30 тыс. грн ежеквартально;
- 3% – за покупку на 30-50 тыс. грн ежеквартально;
- 4% – за покупку на 50-60 тыс. грн ежеквартально;
- если среднемесячная сумма покупок за календарный квартал составляет 60-200 тыс. грн, к 4% скидке от оптовой цены на товары вне прайса добавляется доступ к отдельному "спецпрайсу" с дополнительными скидками на выбранные товарные позиции;
- при условии ежемесячного чека сумарно более чем на 200 тыс. грн, юрлицо-клиент получает 4% дисконта и доступ к отдельному "VIPпрайсу" с дополнительными скидками на выбранные товарные позиции.
Если в течение 90 календарных дней клиент не использовал дисконтную карту, ритейлер имеет право ее заблокировать.
В свою очередь, METRO является крупным международным оптовым ритейлером, специализирующимся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Поэтому юридические лица из этой отрасли имеют дополнительные дисконты и могут оформить карту Metro Club, которая дает следующие преимущества:
- 2% – при покупке товаров на сумму от 30 тыс. грн за квартал, дополнительно 3% скидки на собственные торговые марки: Rioba, Metro Chef, Metro Professional;
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2% – при покупке товаров от 100 тыс. грн/квартал, дополнительно 5% скидки на собственные торговые марки, отдельные вход и парковка;
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3% – при покупке товаров от 400 тыс. грн/квартал, дополнительно 7% скидки на собственные торговые марки, отдельные вход и парковка;
Юрлица-участники программы получают возможность бесплатной доставки товаров в свое кафе, ресторан или бар при условии разовой покупки товаров на сумму от 6 тыс. грн, а также специальных условии отсрочки платежа.
Подытожим
В большинстве случаев покупателю не удастся легко получить дисконт на продовольственные продукты более 2%. Для большей скидки нужно постоянно скупаться в одной сети на довольно чувствительные суммы, потратить время на оформление специальной банковской карты, или принадлежать к отдельным социальным группам с правом на дополнительный дисконт.
Из-за небольшой реальной разницы дисконтных предложений между магазинами, не превышающей 1-2%, покупателю имеет смысл ориентироваться на цену и качество самого товара, которое может существенно отличаться от сети к сети.