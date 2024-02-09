Сравнение дисконтных карт: где купить продукты с наибольшей выгодой

Если вы регулярно совершаете покупки в магазинах той или иной сети супермаркетов, вам имеет смысл оформить карту лояльности для частичной компенсации затрат. Delo.ua собрало в одной статье данные о скидках в торговых сетях и определило самые выгодные предложения. Впрочем, мы не рекомендуем выбирать магазин только по максимальным дисконтам - гораздо более важны ценники на полках и качество товара.

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Дисконтные карточки стали привычным явлением для каждого украинца. В последние годы пользоваться ими стало гораздо удобнее - больше не нужно носить в кошельке десяток-два карточек со скидками, и искать нужную на кассе. На смену физическим носителям данных о накопленных бонусах пришли приложения для смартфона, а в некоторых магазинах клиент идентифицируется по телефону.

Еще один аргумент в пользу дисконтной карты – удобство при оплате наличными. С ней можно не искать на кассе мелкие купюры и монеты – можно снять недостающие копейки с карточного счета или положить на него сдачу.

Как магазины поощряют постоянных покупателей

В настоящее время в ритейле существует несколько основных моделей частичного возврата средств, стимулирующих покупателя совершить покупку в той или иной сети:

Магазин сети NOVUS. Фото: сайт компании

Условные баллы , которые внедряет и администрирует сам ритейлер, чаще всего из расчета 1 балл за каждые потраченные 100 грн, что соответствует 1% скидки на покупку. Магазин устанавливает сроки, когда баллы сгорают, а также товары, покупка которых приносит больше баллов. Это наиболее распространенная и простая для продавца схема, когда покупатель получает бонусы пропорционально расходам в магазине, если успевает использовать баллы до их аннулирования.

Кэшбек - возврат части средств за безналичные покупки с карты определенного банка. Это настоящие деньги, а не виртуальные баллы, которые возвращаются на банковскую карту и могут быть потрачены без привязки к конкретному магазину. Для выплаты кэшбека ритейлер должен заключать соответствующие соглашения о признании карт с каждым отдельным банком, поэтому схема менее распространена.

Другие системы скидок, такие как именные карты с фиксированным процентом , специальные банковские или социальные карты .

Супермаркет "Фора". Фото: Wikimedia Commons

Базовый дисконт в сетях составляет 1%

Среди продовольственных ритейлеров Украины базовой является дисконтная модель, когда на каждые израсходованные 100 грн сеть насчитывает 1% скидки . Принцип практически всюду один, различаются в большей степени дополнительные детали программ.

Сеть Бизнес-модель Количество магазинов сети Максимально возможная скидка, % Срок действия скидки/бонусов "Мегамаркет" гипермаркет 5 4% Дисконт обнуляется в конце года "Лоток" магазин возле дома до 100 3% Дополнительный бонус действует 1 месяц Auchan Украина гипермаркет до 30 2% Обнуляются через год после начисления VARUS супермаркет свыше 110 2% Обнуляются в конце года, дополнительные бонусы действуют 1 месяц. "Рукавичка" магазин возле дома до 200 2% Обнуляются в конце года "Фора" супермаркет свыше 300 1,5% Обнуляются через 3 мес. после начисления "Сильпо" супермаркет свыше 300 1% Обнуляются через год после начисления NOVUS супермаркет 80 1% Обнуляются в конце года "ЭКО Маркет" супермаркет 136 1% Обнуляются через год после начисления "Наш Край" магазин возле дома свыше 250 1% Обнуляются через год после начисления "Сим23" магазин возле дома свыше 160 1% Набранные баллы можно обменять на выбранные товары " Таврия В " супермаркет до 120 1% Обнуляются через год после начисления SPAR супермаркет до 80 1% Обнуляются в конце года "Делви" магазин возле дома 110 1% Обнуляются через год после начисления "Пчелка маркет" магазин возле дома 36 1% Обнуляются в конце года "Свой маркет" магазин возле дома 53 0,1% Обнуляются в конце года METRO гипермаркет 23 нет Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары FOZZY гипермаркет 9 нет Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары "Коло" магазин возле дома свыше 250 нет Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары "Близенько" магазин возле дома 160 нет Баллы не начисляются, есть скидки на отдельные товары Retail Group ("Велмарт", "ВК-экспресс", "Большой Карман") супермаркет 60 программа дисконта закрыта на время войны -

Максимально возможная скидка доступна не всем категориям покупателей, она рассчитана преимущественно на социально уязвимые группы населения. Поэтому приводим дополнительные детали каждой из программ:

" Мегамаркет ". Скидку в 1% пользователь получает после покупки от 300 грн. После накопления от 50 тыс. грн, процент растет до 2%, после 100 тыс. грн – до 3%, после 300 тыс. грн – 4%;

". Скидку в 1% пользователь получает после покупки от 300 грн. После накопления от 50 тыс. грн, процент растет до 2%, после 100 тыс. грн – до 3%, после 300 тыс. грн – 4%; " Лоток ". При ежемесячных покупках на 3-5 тыс. грн к базовому 1%-му дисконту прибавляется еще 1% на следующий месяц. Если товаров приобретено более чем на 5 тыс. грн - прибавляется еще 1%;



". При ежемесячных покупках на 3-5 тыс. грн к базовому 1%-му дисконту прибавляется еще 1% на следующий месяц. Если товаров приобретено более чем на 5 тыс. грн - прибавляется еще 1%; Auchan Украина . Базовый дисконт – 1%, после покупки на 40 тыс. грн – 1,5%, от 100 тыс. грн – 2%. Дополнительная скидка действует в течение года;

. Базовый дисконт – 1%, после покупки на 40 тыс. грн – 1,5%, от 100 тыс. грн – 2%. Дополнительная скидка действует в течение года; VARUS . При ежемесячных покупках на 5 тыс. грн к базовому 1% дисконту прибавляется еще 1% на следующий месяц. Бонусы удваиваются в День рождения держателя карты и за день до него;



. При ежемесячных покупках на 5 тыс. грн к базовому 1% дисконту прибавляется еще 1% на следующий месяц. Бонусы удваиваются в День рождения держателя карты и за день до него; " Рукавичка ". Базовый дисконт – 1%, для пенсионеров – 2%, на товары собственного импорта – 2%;



". Базовый дисконт – 1%, для пенсионеров – 2%, на товары собственного импорта – 2%; " Фора ". За каждую уплаченную гривну участник получает 1 балл и 1,5 балла, если покупка была оплачена через мобильное приложение сети;

". За каждую уплаченную гривну участник получает 1 балл и 1,5 балла, если покупка была оплачена через мобильное приложение сети; NOVUS . Бонус 5% ко дню рождения в течение 7 дней;

. Бонус 5% ко дню рождения в течение 7 дней; " Наш край ". Базовый дисконт – 1%, дополнительные проценты для пенсионеров, военных и многодетных семей. Каждый понедельник для этих социальных групп действует скидка 5%. Бонус 7% ко дню рождения в течение 7 дней;



". Базовый дисконт – 1%, дополнительные проценты для пенсионеров, военных и многодетных семей. Каждый понедельник для этих социальных групп действует скидка 5%. Бонус 7% ко дню рождения в течение 7 дней; " Сим23 ". За каждую покупку пользователю начисляются баллы, которые можно обменять на товары из меню вознаграждений. При покупке определенных товаров можно получить дополнительные баллы;



". За каждую покупку пользователю начисляются баллы, которые можно обменять на товары из меню вознаграждений. При покупке определенных товаров можно получить дополнительные баллы; SPAR . 7% бонусов по случаю Дня рождения в течение 7 дней;



. 7% бонусов по случаю Дня рождения в течение 7 дней; " Пчелка ". При покупке в течение месяца более 5 тыс. грн и в день рождения участнику начисляется 5 грн бонусов.



". При покупке в течение месяца более 5 тыс. грн и в день рождения участнику начисляется 5 грн бонусов. METRO . На горячей линии ритейлера сообщили, что физлицо может оформить дисконтную карточку, которая позволит покупать выбранные товары с дисконтом. Список товаров и скидку на них определяет сам ритейлер;



. На горячей линии ритейлера сообщили, что физлицо может оформить дисконтную карточку, которая позволит покупать выбранные товары с дисконтом. Список товаров и скидку на них определяет сам ритейлер; FOZZY. Система дисконта работает через приложение, в котором предлагаются конкретные товары со скидкой. Список товаров и скидку на них определяет сам ритейлер.

Сети не начисляют бонусы на подакцизную табачную и алкогольную продукцию. Также почти все ритейлеры имеют приложения для смартфонов, где можно увидеть накопившиеся баллы, актуальные скидки на конкретные товары и индивидуальные предложения по дисконту на товары определенных групп.

АТБ для скидки попросит банковскую карту

Большинство торговых сетей самостоятельно выпускают и администрируют дисконтные карточки, но есть и редкие исключения. Собственную систему скидок имеет сеть дискаунтеров АТБ, насчитывающая более 1200 магазинов. Еще в 2021 году ритейлер выпустил карту АТБ-Pay, которая по сути является полноценной именной банковской картой Visa Gold, созданной для транзакций в сети магазинов.

Владелец карты АТБ-Pay при расчете в супермаркетах сети получает специальную цену на товар, даже если на него уже предусмотрена скидка.

Пример маркетингового буклета от АТБ. Фото: сайт компании

Чтобы совершить покупку в сети, владелец АТБ-Pay должен пополнить ее наличными через терминал или "перекинуть" средства с карты другого банка. Изготовить индивидуальную карту можно в пяти финучреждениях-партнерах сети: Monobank, Укргазбанк, Райффайзен Банк, А-банк, Сбербанк.

Сеть АТБ наладила кобренд-проект в сотрудничестве с пятью ведущими украинскими банками, детали для каждого банка: АТБ от "Райфайзена": бесплатное открытие и обслуживание;



снятие наличных без комиссий в банкоматах "Райфайзена";

пополнение наличными в терминалах City24, имеющихся в каждом магазине АТБ;

покупки в Украине и за рубежом;

каждую пятницу, субботу и воскресенье во всех магазинах сети АТБ добавляется дополнительная скидка на выбранные "хитовые" продукты;



карту АТБ можно пополнить безналичным переводом, в том числе через приложение Raiffeisen Online, наличными в терминалах City-24 и EasyPay и отделениях и центрах самообслуживания "Райфайзена";



получить карту АТБ от Райфа можно в любом отделении Райффайзен Банка в Украине или оформить ее на сайте банка, а также в сети магазинов АТБ.

АТБ от А-Банк: кэшбек на покупки 1,2% и до 20% кэшбека на выбранные категории товаров;



комиссия за снятие наличных – 0,9%.



пополнение карты наличными без комиссии через кассу, терминалы самообслуживания и безналичным путем;



ежемесячно с карты можно перевести без комиссии до 20 тыс. грн на другой банк, и еще до 100 тыс. грн можно перебросить с карты на счет другого банка;



карту АТБ можно оформить в мобильном приложении А24, отделении банка, приобретя на кассе в магазине АТБ.

АТБ от Укргазбанка: каждую пятницу, субботу и воскресенье во всех магазинах сети АТБ добавляется дополнительная скидка на выбранные "хитовые" продукты;



начисление процентов на остаток средств на карте до 10% годовых;



пополнение карты наличными в магазинах АТБ с помощью терминалов City24, EasyPay по всей Украине и по реквизитам IBAN с карты любого банка;



безналичное пополнение без комиссии, но за пополнение наличными банк берет 0,5% +5 гривен. 0,5% (минимум 1 грн) придется заплатить банку и за снятие наличных денег в кассе или банкомате.

АТБ от Ощадбанка: бесплатное снятие наличных или переводы до 20 000 грн в месяц;



начисление процентов на остаток средств на карте до 10% годовых;



накопление бонусных баллов, которыми можно рассчитаться в банковской программе лояльности ZVISNO, BONUS (20 израсходованных с этой карты гривен превращаются в один бонус, его можно обменять на пополнение мобильного телефона, сертификаты в магазины любимых брендов, скидки на путешествия и т.п.);

АТБ от Монобанка: каждую пятницу, субботу и воскресенье во всех магазинах сети АТБ добавляется дополнительная скидка на выбранные "хитовые" продукты;



комиссия за снятие наличных – 0,9%;

оформление и обслуживание бесплатно, бесплатные переводы с карты на карту, пополнение без комиссии.

Детальнее об условиях сотрудничества АТБ с каждым банком (Приховати)

В целом, каждый банк предлагает 5%-ную скидку на покупку 600-700 товарных позиций АТБ, которые меняются каждые две недели.

Магазин АТБ. Фото: фейсбук-страница компании/Денис Сисин

По отзывам пользователей карты, реальный процент скидки составляет около 3% при каждом посещении магазина, поскольку не на все покупки распространяется 5% дисконт. У опрошенных изданием держателей карты средний чек чаще всего приближается к 300 грн., из которых 10 грн. составляет скидка по программе кооперации с банком.

Часть ритейлеров имеет скидки и для ФЛП

Часть сетей продовольственного ритейла имеют специальные условия сотрудничества с ФЛП и юридическими лицами. В Украине это сети FOZZY и METRO.

Гипермаркет FOZZY. Фото: фейсбук-страница компании

При получении дисконтной карты FOZZY впервые, клиент – ФЛП или юрлицо получает скидку в 2% от оптовой цены, независимо приобретенного товара. Ставка дисконта меняется в зависимости от активности клиента:

0% – если среднемесячная сумма покупок за календарный квартал составляет менее 15 тыс. грн, но для клиента доступна оптовая цена на товары;

2% – за покупку на 15-30 тыс. грн ежеквартально;

3% – за покупку на 30-50 тыс. грн ежеквартально;

4% – за покупку на 50-60 тыс. грн ежеквартально;

если среднемесячная сумма покупок за календарный квартал составляет 60-200 тыс. грн, к 4% скидке от оптовой цены на товары вне прайса добавляется доступ к отдельному "спецпрайсу" с дополнительными скидками на выбранные товарные позиции;

при условии ежемесячного чека сумарно более чем на 200 тыс. грн, юрлицо-клиент получает 4% дисконта и доступ к отдельному "VIPпрайсу" с дополнительными скидками на выбранные товарные позиции.

Если в течение 90 календарных дней клиент не использовал дисконтную карту, ритейлер имеет право ее заблокировать.

В свою очередь, METRO является крупным международным оптовым ритейлером, специализирующимся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Поэтому юридические лица из этой отрасли имеют дополнительные дисконты и могут оформить карту Metro Club, которая дает следующие преимущества:

2% – при покупке товаров на сумму от 30 тыс. грн за квартал, дополнительно 3% скидки на собственные торговые марки: Rioba, Metro Chef, Metro Professional;

2% – при покупке товаров от 100 тыс. грн/квартал, дополнительно 5% скидки на собственные торговые марки, отдельные вход и парковка;



3% – при покупке товаров от 400 тыс. грн/квартал, дополнительно 7% скидки на собственные торговые марки, отдельные вход и парковка;



Юрлица-участники программы получают возможность бесплатной доставки товаров в свое кафе, ресторан или бар при условии разовой покупки товаров на сумму от 6 тыс. грн, а также специальных условии отсрочки платежа.

Подытожим

В большинстве случаев покупателю не удастся легко получить дисконт на продовольственные продукты более 2%. Для большей скидки нужно постоянно скупаться в одной сети на довольно чувствительные суммы, потратить время на оформление специальной банковской карты, или принадлежать к отдельным социальным группам с правом на дополнительный дисконт.

Супермаркет "Сильпо". Фото: Wikimedia Commons

Из-за небольшой реальной разницы дисконтных предложений между магазинами, не превышающей 1-2%, покупателю имеет смысл ориентироваться на цену и качество самого товара, которое может существенно отличаться от сети к сети.