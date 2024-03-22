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Скільки українців ритейлери забезпечили роботою та сплатили податків із заробітної плати у 2023 році
Протягом 2023 року провідні компанії галузі ритейлу заплатили більше 28 млрд грн податків на працю у вигляді ПДФО, військового збору та ЄСВ і забезпечили роботою більше 393 000 працівників.
Про це повідомляє RAU.UA
Так, опитування 102 компаній показало, що на кінець грудня 2023 року в сфері ритейлу було більше 393 000 співробітників, задіяних у роботі мереж. Відповідно в масштабах країни ці цифри будуть значно вищі.
Загалом у опитуванні були представлені компанії з восьми секторів: продовольчого та непродовольчого ритейлу, аптечні мережі, АЗК, ювелірні магазини, мережі з продажу одягу та взуття, електроніки та побутової техніки, будматеріалів. Ритейлери намагаються зберегти кадри там, де це можливо, оскільки потім буде значно важче знайти або виховати потрібного спеціаліста.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
По мірі відновлення та зростання кількості магазинів кількість робочих місць поступово буде зростати. Відповідно зростатимуть і податкові надходження від ритейлу за рахунок ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску, що сплачуються з фонду заробітної плати.
Аналітики порахували, що в минулому році більше сотні ритейлерів сплатили до бюджетів усіх рівнів 28 млрд грн податків лише у вигляді нарахувань на оплату праці.
Ринок праці в Україні
Співрозмовники Delo.ua із галузі ритейлу розповіли, що дефіцит кадрів, особливо щодо чоловіків, призвів до гендерних змін в деяких компаніях. Через наявну проблему з нестачею персоналу бізнесу доводиться залучати дедалі більше жінок до роботи на складах, в логістиці, водіями. Для цього ритейл використовує нові підходи в організації роботи. Наприклад, ведуть діалог з постачальниками щодо зменшення розмірів та ваги пакувань товарів.
Водночас, гостра нестача персоналу спонукає переосмислити операційні процеси та провести їхню оптимізацію. Для прикладу, бізнес активно розвиває напрямки самообслуговування в магазинах та вдосконалюють весь логістичний ланцюжок руху товарів від виробника до клієнта.
Крім того, у Work.ua проаналізували нових шукачів, які на сайті створили резюме у січні 2022 та 2024 року. Так, на ринку праці збільшилася частка жінок з 57% до 62%. Також зросла частка людей у віковій групі від 18 до 24 років.