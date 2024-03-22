Скільки українців ритейлери забезпечили роботою та сплатили податків із заробітної плати у 2023 році

Протягом 2023 року провідні компанії галузі ритейлу заплатили більше 28 млрд грн податків на працю у вигляді ПДФО, військового збору та ЄСВ і забезпечили роботою більше 393 000 працівників.

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Про це повідомляє RAU.UA

Так, опитування 102 компаній показало, що на кінець грудня 2023 року в сфері ритейлу було більше 393 000 співробітників, задіяних у роботі мереж. Відповідно в масштабах країни ці цифри будуть значно вищі.

Загалом у опитуванні були представлені компанії з восьми секторів: продовольчого та непродовольчого ритейлу, аптечні мережі, АЗК, ювелірні магазини, мережі з продажу одягу та взуття, електроніки та побутової техніки, будматеріалів. Ритейлери намагаються зберегти кадри там, де це можливо, оскільки потім буде значно важче знайти або виховати потрібного спеціаліста.

По мірі відновлення та зростання кількості магазинів кількість робочих місць поступово буде зростати. Відповідно зростатимуть і податкові надходження від ритейлу за рахунок ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску, що сплачуються з фонду заробітної плати.

Аналітики порахували, що в минулому році більше сотні ритейлерів сплатили до бюджетів усіх рівнів 28 млрд грн податків лише у вигляді нарахувань на оплату праці.

Ринок праці в Україні

Співрозмовники Delo.ua із галузі ритейлу розповіли, що дефіцит кадрів, особливо щодо чоловіків, призвів до гендерних змін в деяких компаніях. Через наявну проблему з нестачею персоналу бізнесу доводиться залучати дедалі більше жінок до роботи на складах, в логістиці, водіями. Для цього ритейл використовує нові підходи в організації роботи. Наприклад, ведуть діалог з постачальниками щодо зменшення розмірів та ваги пакувань товарів.

Водночас, гостра нестача персоналу спонукає переосмислити операційні процеси та провести їхню оптимізацію. Для прикладу, бізнес активно розвиває напрямки самообслуговування в магазинах та вдосконалюють весь логістичний ланцюжок руху товарів від виробника до клієнта.

Крім того, у Work.ua проаналізували нових шукачів, які на сайті створили резюме у січні 2022 та 2024 року. Так, на ринку праці збільшилася частка жінок з 57% до 62%. Також зросла частка людей у віковій групі від 18 до 24 років.