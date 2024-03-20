Неактуальний формат: Fozzy Group згортає діяльність мережі електроніки ringoo

Мережа електроніки та побутової техніки ringoo, яка входить у Fozzy Group, припинить свою діяльність до 31 березня 2024 року. Причиною цього компанія називає те, що формат офлайн-магазинів втрачає актуальність.

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Про це інформує Forbes Ukraine з посиланням на пресслужбу Fozzy Group.

"Після ретельного аналізу й обговорення потенціалу ringoo, ми зрозуміли, що в нашому контексті така бізнес-модель не має перспектив для розвитку", – повідомляє пресслужба Fozzy Group.

Саме тому компанія прийняла рішення до кінця березня згорнути цей бізнес.

Зокрема, серед причин закриття мережі у Fozzy Group називають поступову втрату актуальності регіональних офлайн-магазинів через стрімкий розвиток онлайн-торгівлі. А загальна ситуація в країні негативно впливає на рівень продажів.

У Fozzy Group зазначають, що до 31 березня триватиме "перехідний період" для виконання зобов`язань ringoo перед партнерами та покупцями. У планах компанії - допомогти працівникам ringoo з працевлаштуванням.

Своєю чергою ringoo опублікувало власне звернення для клієнтів:

"Любі гості! Маємо для вас важливу новину. На жаль, усе має не лише початок, а й завершення. Настав час прощатися з ringoo. Однак не хвилюйтеся — ми подбали про те, щоб виконати наші зобов’язання перед вами", - йдеться в повідомленні.

У магазині зазначають, що накопичені бонуси не згорають, а перетворюються на балобонуси "Власного Рахунку, якими можна скористатися в магазинах Сільпо, Le Silpo та на сайті shop.silpo.ua.

"Якщо ви ще не маєте картки програми лояльності "Власний Рахунок", будь ласка, завантажте мобільний застосунок і зареєструйтеся: Google Play і Apple Store", - додали у ringoo.

У разі виникнення страхового випадку, необхідно буде звернутися до сервісних центрів: перелік.

Довідка

Ringoo (ТОВ "Гараж Мобайл Груп") – мережа електроніки і побутової техніки. Перший магазин був відкритий у 2007 році. Станом на березень 2024 року всього мережа має 76 магазинів у понад 50 містах України. У вересні 2018 року також був запущений інтернет-магазин ringoo.ua.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Гараж Мобайл Груп" входить у Fozzy Group Володимира Костельмана.

Як свідчать дані "Опендатабот", за 2023 рік дохід ТОВ "Гараж Мобайл Груп" склав 266,6 млн грн, що на 25,5% менше, ніж у 2022 році. Чистий збиток компанії – 49,2 млн, вартість активів склала 376,8 млн грн.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Fozzy Group оголосила про відкриття свого першого медичного центру "Doctor Sam", розташованого у Києві, в торгово-розважальному центрі "Respublika Park" на Кільцевій дорозі, 1.

Також повідомлялося, що мережа супермаркетів "Сільпо" придбала український інтернет-магазин OVO, який спеціалізувався на доставці свіжих овочів і фруктів. Фінансові деталі угоди не розкриваються, однак припускається, що сума може становити кілька сотень тисяч доларів.