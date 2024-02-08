"Сільпо" придбало київський сервіс доставки овочів та фруктів OVO

Мережа супермаркетів "Сільпо" придбала український інтернет-магазин OVO, який спеціалізувався на доставці свіжих овочів і фруктів. Фінансові деталі угоди не розкриваються, однак припускається, що сума може становити кілька сотень тисяч доларів.

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Про це повідомляє Forbes, посилаючись на пресслужбу "Сільпо".

Видання пише, що оголошення про покупку з’явилося на сайті OVO у жовтні 2023 року, після чого "Сільпо", яке входить до складу Fozzy Group із річним виторгом 93,2 млрд грн у 2022 році, неофіційно підтвердило придбання.

"Тепер "Сільпо" буде опікуватися гостями OVO. Все буде СільпоOVO", - написала компанія.

Сервіс OVO був заснований у квітні 2020 року підприємцями Романом Мелкумовим та Степаном Зіняковим. На початок 2022-го року доставкою OVO користувалися до 10 000 осіб у Києві та області. Із початку повномасштабного вторгнення OVO перевели роботу на волонтерські рейки, а комерційні замовлення поставили на паузу.

"Сільпо" з ентузіазмом прийняли пропозицію від OVO подбати про його гостей. Ми маємо давню та велику експертизу у доставці продуктів, овочів та інших смаколиків, а також широкий перелік постачальників свіжої продукції. А після запуску у 2022-му році швидкої доставки LOKO у Києві, “Сільпо” це робить ледь не найшвидше – з середнім часом доставки 23 хвилини", - розповіла компанія у коментарі для Delo.ua.

Повідомляється, що однією з причин, по якій компанія могла придбати стартап - є команда, яка орієнтована під доставку їжі й може швидко показувати результат. Оскільки "Сільпо" активно розвиває свою доставку, OVO може покращити їхню пропозицію в категорії Fresh (свіжі овочі та фрукти).

У пресслужбі ритейлора зазначили, що жовтня 2023 року, колишні користувачі OVO без зусиль можуть робити замовлення своїх улюблених продуктів через застосунок чи вебсайт "Сільпо" на shop.silpo.ua. Замовлення будуть доставлені прямо до дверей за допомогою експрес-доставки LOKO або за плановою доставкою від "Сільпо" в зручний часовий інтервал.

Скільки "Сільпо" могло заплатити за OVO?

"Сільпо" відмовилося називати операцію покупкою, зазначивши лише, що з радістю прийняли пропозицію від OVO доглядати за його клієнтами. Деталі угоди не коментуються ні "Сільпо", ні фондом TA Ventures.

Думки на ринку щодо вартості угоди розходяться: деякі вважають, що "Сільпо" могло придбати лише торговельну марку OVO, оскільки у компанії не було власних складів чи IT-продукту, інші оцінюють угоду в кілька сотень тисяч доларів, враховуючи складну ситуацію, в якій опинився проєкт після початку війни.

Співзасновник стартапу ChoiceQR Володимир Оляніцький вважає, що сума угоди могла дорівнювати собівартості, близько $500 000.