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Категория
Ритейл
Дата публикации

"Сільпо" приобрело киевский сервис доставки овощей и фруктов OVO

"Сільпо" приобрело киевский сервис доставки овощей и фруктов OVO
"Сільпо" приобрело интернет-магазин OVO. Коллаж: delo.ua

Сеть супермаркетов "Сільпо" приобрела украинский интернет-магазин OVO, специализировавшийся на доставке свежих овощей и фруктов. Финансовые детали сделки не раскрываются, однако предполагается, что сумма может составить несколько сотен тысяч долларов.

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Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на прессслужбу "Сильпо".

Издание пишет, что объявление о покупке появилось на сайте OVO в октябре 2023 года, после чего "Сильпо", входящее в состав Fozzy Group с годовой выручкой 93,2 млрд грн в 2022 году, неофициально подтвердило приобретение.

"Теперь "Сільпо" будет заботиться о гостях OVO. Все будет СильпоOVO", - написала компания.

Сервис OVO был основан в апреле 2020 года предпринимателями Романом Мелкумовым и Степаном Зиняковым. На начало 2022 года доставкой OVO пользовались до 10 000 человек в Киеве и области. С начала полномасштабного вторжения OVO перевели работу на волонтерские рельсы, а коммерческие заказы поставили на паузу.

"Сільпо" с энтузиазмом приняли предложение от OVO позаботиться о его гостях. У нас есть давняя и большая экспертиза в доставке продуктов, овощей и других вкусностей, а также широкий перечень поставщиков свежей продукции. А после запуска в 2022 году быстрой доставки LOKO в Киеве, "Сільпо" это делает едва ли не быстрее - со средним временем доставки 23 минуты", - рассказала компания в комментарии для Delo.ua.

Сообщается, что одной из причин, по которой компания могла приобрести стартап – команда, которая ориентирована под доставку пищи и может быстро показывать результат. Поскольку "Сільпо" активно развивает доставку, OVO может улучшить их предложение в категории Fresh (свежие овощи и фрукты).

В пресс-службе ритейлора отметили, что в октябре 2023 года бывшие пользователи OVO без труда могут делать заказы своих любимых продуктов через приложение или вебсайт "Сільпо" на shop.silpo.ua. Заказы будут доставлены прямо к двери с помощью экспресс-доставки LOKO или по плановой доставке от "Сільпо" в удобный временной интервал.

Сколько "Сільпо" могло заплатить за OVO?

"Сільпо" отказалось называть сделку покупкой, отметив лишь, что с радостью приняли предложение от OVO ухаживать за его клиентами. Детали сделки не комментируются ни "Сільпо", ни фондом TA Ventures.

Мнения на рынке по стоимости сделки расходятся: некоторые считают, что "Сільпо" могло приобрести только торговую марку OVO, поскольку у компании не было собственных складов или IT-продукта, другие оценивают сделку в несколько сотен тысяч долларов, учитывая сложную ситуацию, в которой оказался проект после начала войны

Соучредитель стартапа ChoiceQR Владимир Оляницкий считает, что сумма сделки могла равняться себестоимости, около $500 000.

Автор:
Татьяна Гойденко