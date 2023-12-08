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Категорія
Бізнес
Дата публікації

6 482 компаній припинили діяльність за час війни: у яких сферах закривається найбільше бізнесів

У 2,7 разів менше компаній закривається у 2023 році
У 2,7 разів менше компаній закривається у 2023 році. Фото: Depositphotos

6 482 компанії почали процес закриття за період з березня 2022 року по листопад 2023 року. Цьогоріч, в середньому, на місяць припиняє роботу 479 бізнесів. Це майже утричі менше, аніж за відповідний період 2021: тоді на місяць закривалось 1290 компаній.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

У 2,7 разів менше компаній закривається у 2023 році

За даними аналітиків, у  2,7 разів менше компаній закривається у 2023 році.

Зазначається, що лише 17% компаній потрапили у процедуру банкрутства, решта самостійно вирішили припинити свою діяльність.

"Для порівняння, у 2021 році частка компаній, які опинились у банкрутстві, складала 5,1%", - зауважують аналітики.

Фото 2 — 6 482 компаній припинили діяльність за час війни: у яких сферах закривається найбільше бізнесів

Найбільше закривається бізнесів у Києві

Як підкреслюють в "Опендатабот", найбільше закривається бізнесів у Києві: 893 справи. На другому місці антитопу — Львівщина, де закрилось 526 компаній, а на третьому — Дніпропетровщина: 479 бізнеси.

Фото 3 — 6 482 компаній припинили діяльність за час війни: у яких сферах закривається найбільше бізнесів

За даним аналітиків, найчастіше закриваються громадські організації — 1068 компаній. На другому місці підприємства оптової торгівлі — 826 компаній, а замикають антитоп компанії у сфері сільського господарства — 492 справи.

Фото 4 — 6 482 компаній припинили діяльність за час війни: у яких сферах закривається найбільше бізнесів

"Найгучніше банкрутство року — це процес закриття української авіакомпанії "МАУ", пов’язаної з Ігорем Коломойським. Проте це не найбільший бізнес, який припинив роботу від початку повномасштабної. До топ-3 компаній у процесі закриття за оборотом потрапили Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь та одна з компаній мережі WOG", - зазначають в "Опендатабот".

Зауважимо, кількість ФОП в Україні рекордно росте. Найчастіше в Україні нові справи відкривають у сферах торгівлі, індивідуальних послуг та громадського харчування. П'ята частина усіх нових ФОПів відкривається на Київщині.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни 7820 українських бізнесів змінили регіон своєї реєстрації. 44% релокованих підприємств представляють сферу оптової торгівлі, будівництва та нерухомості.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько