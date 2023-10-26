Майно найбільшої авіакомпанії України розпродають на аукціонах

На аукціонах державного підприємства "СЕТАМ" розпродається майно авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка до початку повномасштабного російського вторгнення була найбільшою в Україні.

Про це пише Аvianews.

Авіакомпанія МАУ, що колись була флагманом української авіації, не літає з осені 2022 року. Згідно з повідомленням, наразі вже були продані торгові марки МАУ та її дочірньої компанії "МАУТехнік," яка займалася ремонтом літаків.

Зазначається, що з молотка вже пішли такі активи як "Інтеравіа", що займалася реєстрацією пасажирів та обслуговуванням літаків в аеропортах України та авіакаси в центрі Києва.

Повідомляється, що усі торгові марки МАУ, які були виставлені на аукціон, викупило ТОВ "Океалос Компані", створене 29 липня 2022 року. Ця ж компанія купила найдорожчий лот — частку 62,43% у хендлінгової компанії "Інтеравіа" за 38,9 млн грн.

Авіакаси в центрі Києва. Їх придбав Костянтин Герасименко за 6,7 мільйонів гривень.

Крім того, "СЕТАМ" наразі реалізує запчастини для літаків, обладнання для технічного обслуговування авіалайнерів, крісла для літаків, установки для миття повітряних суден, авіазапчастини та водило для транспортування літаків.

Зв'язок МАУ з Коломойським

Авіакомпанія МАУ була створена в 1992 році як спільне підприємство між Україною та західними інвесторами з метою здійснення польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава реалізувала свою частку в МАУ, яка складала 61,58%, в приватні руки.

Серед нових власників компанії був Арон Майберг, колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт." За звітами ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також знаходились колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і Михайло Табачник, брат ексміністра освіти Дмитра Табачника.

У 2015 році Ігор Коломойський, який раніше володів "АероСвітом" разом з Майбергом, публічно зізнався в тому, що придбав частку в МАУ, яка належала Колеснікову.

19 вересня 2022 року генеральним директором був призначений колишній заступник генерального директора аеропорту Бориспіль Кирило Звонарьов, замість Євгена Дихне, якого намагались змістити ще у 2021 році. Причиною цього називають конфлікт основних акціонерів МАУ - Арона Майберга та Ігоря Коломойського. Тоді Дихне подав позов до суду і таким чином заблокував можливість свого звільнення.

В авіакомпанії виникла юридична колізія, коли один керівник ще не почав працювати, а інший ще не залишив своєї посади. Через це МАУ у вересні 2022 року припинила польоти, хоча в перші півроку війни літаки авіакомпанії, котрі вдалося евакуювати, ще виконували рейси.

Як пише NV Бізнес, у квітні цього року Майберг вийшов із засновників МАУ, після чого авіакомпанію повністю контролювала група Ігоря Коломойського.

Зараз флот МАУ поступово переходить до іншої компанії Коломойського Windrose.