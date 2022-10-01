МАУ зупинила всі польоти через колізію щодо особи керівника компанії - ЗМІ

Найбільша авіакомпанія України "Міжнародні авіалінії України" зупинила польоти всіх літаків, які могли виконувати комерційні рейси. Про це повідомляє Avianews з посиланням на слова голови профспілки авіаперевізника – Об’єднаного представницького органу - Олександра Полянського на засіданні профспілки.

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Зазначається, що причиною зупинки літаків профспілка називає непорозуміння між акціонерами, лізингодавцями та новопризначеним керівником.

Нагадаємо, що відповідно до повідомлення МАУ від 19 вересня, новим президентом авіаперевізника було призначено Кирила Звонарьова, який до того був заступником гендиректора аеропорту "Бориспіль".

Це сталося після того, як у попереднього президента МАУ Євгена Дихне закінчився контракт. При цьому прес-служба авіакомпанії не уточнила, хто саме призначив нового керівника.

У той же час профспілка вказує, що Дихне залишається діючим президентом МАУ відповідно до державного реєстру, але не виконує функцій керівника через закінчення контракту та конфлікт акціонерів МАУ, і через цю колізію МАУ не може проводити платежі.

За даними видання, на початок вересня польоти виконували чотири літака МАУ - Embraer 190 (UR-EMA), Boeing 737-800 (UR-PSF) та Boeing 737-900 (UR-PSI, UR-PSL). Всі вони літали в Європі.

Онлайн-сервіс Flightradar24 зафіксував, що борт UR-PSI виконав останній політ 12 вересня, UR-EMA – 16 вересня, UR-PSF – 19 вересня, UR-PSL – 30 вересня.

Про конфлікт основних акціонерів МАУ - Арона Майберга та Ігоря Коломойського - стало відомо наприкінці 2021 року, коли відбулася спроба замінити Дихне на посаді керівника МАУ.

Тоді він подав позов до Господарського суду Києва, який заблокував можливість заміни його на посаді, заборонивши вносити відповідні зміни до реєстру юросіб до вирішення питання по суті. Відповідно, блокування продовжило діяти і після того, як дія контракту з Дихне завершилася.

Джерело фото: ua.depositphotos.com