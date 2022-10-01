МАУ остановила все полеты из-за коллизии вокруг того, кто возглавляет компанию - СМИ

Крупнейшая авиакомпания Украины "Международные авиалинии Украины" приостановила полеты всех самолетов, которые могли выполнять коммерческие рейсы. Об этом сообщает Avianews со ссылкой на слова главы профсоюза авиаперевозчика – Объединенного представительного органа – Александра Полянского на заседании профсоюза.

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Отмечается, что причиной остановки самолетов профсоюз называет недоразумения между акционерами, лизингодателями и руководителем.

Напомним, что согласно сообщению МАУ от 19 сентября, новым президентом авиаперевозчика был назначен Кирилл Звонарев, который до этого был заместителем гендиректора аэропорта "Борисполь".

Это произошло после того, как у предыдущего президента МАУ Евгения Дыхне истек контракт. При этом пресс-служба авиакомпании не уточнила, кто именно назначил нового руководителя.

В то же время профсоюз указывает, что Дыхне остается действующим президентом МАУ в соответствии с государственным реестром, но не выполняет функции руководителя из-за окончания контракта и конфликта акционеров МАУ, и из-за этой коллизии МАУ не может проводить платежи.

По данным издания, на начало сентября полеты выполняли четыре самолета МАУ – Embraer 190 (UR-EMA), Boeing 737-800 (UR-PSF) и Boeing 737-900 (UR-PSI, UR-PSL). Все они летали в Европе.

Онлайн-сервис Flightradar24 зафиксировал, что борт UR-PSI совершил последний полет 12 сентября, UR-EMA – 16 сентября, UR-PSF – 19 сентября, UR-PSL – 30 сентября.

О конфликте основных акционеров МАУ – Арона Майберга и Игоря Коломойского – стало известно в конце 2021 года, когда произошла попытка заменить Дыхне в должности руководителя МАУ.

Тогда он подал иск в Хозяйственный суд Киева, который заблокировал возможность замены его на должности, запретив вносить соответствующие изменения в реестр юрлиц до решения вопроса по существу. Соответственно, блокировка продолжила действовать и после того, как действие контракта с Дыхном завершилось.

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