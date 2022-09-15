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Из Украины впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет
Во вторник, 13 сентября, около 11 утра из Львова впервые с 24 февраля вылетел самолет авиакомпании Wizz Air и преземлился в Польше.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на сервис мониторинга полетов Flightradar24.
Отмечается, что самолет принадлежит авиакомпании Wizz Air.
Самолет не смог покинуть Украину из-за начала полномасштабного вторжения российской армии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице 13 сентября", - заявил директор коммуникаций Flightradar24 Ян Петченик,
По данным сервиса, самолет вылетел примерно в 11 утра по восточному времени во вторник. Точное время вылета неизвестно, поскольку самолет включил транспондер только после прохождения границы с Польшей, вероятно, из соображений безопасности.
Wizz Air пока полет не прокомментировала. Компания имеет в Украине еще три самолета с венгерской регистрацией.
Коммерческие авиарейсы в Украине были полностью остановлены 24 февраля – в день полномасштабного вторжения российских войск.
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что международный аэропорт "Львов" при наличии гарантий безопасности сможет возобновить работу, а для его запуска нужно до двух недель.
При этом украинские власти ищут пути частично возобновления международного авиасообщения. В частности, в конце июля Закарпатский облсовет начала работу над тем, чтобы Ужгородский аэропорт возобновил пассажирские авиаперевозки как можно быстрее, ведь это единственный аэропорт, который может это сделать в условиях войны в Украине.
Дело в том, что в Ужгородском аэропорту взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Поэтому самолеты могут сразу попадать в европейское воздушное пространство, не заходя в украинское, которое сейчас закрыто для гражданской авиации.