Аеропорт "Львів" може відновити роботу за наявності гарантій безпеки, — Мінінфраструктури

Міжнародний аеропорт "Львів" за наявності гарантій безпеки зможе відновити роботу, технічно для запуску потрібно до двох тижнів. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми почнемо, я сподіваюся", – сказав Кубраков.

Мер Львова Андрій Садовий, який також був присутній на YES, додав, що відкриття аеропорту — важливий крок для зміцнення української економіки.

"Сподіваюся, це розуміють наші міжнародні партнери, зокрема ООН, які можуть надати необхідні гарантії безпеки", - підкреслив мер, зазначивши, що влада Львова відкрита для переговорів і зі свого боку зробить все необхідне для відновлення роботи нашого аеропорту.

Уточнюємо, що українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ – з 24 лютого 2022 року.

При цьому українська влада шукає шляхи частково відновлення міжнародного авіасполучення. Зокрема, наприкинці липня Закарпатська облрада розпочала роботу над тим, щоб Ужгородський аеропорт відновив пасажирські авіаперевезення якнайшвидше, адже це єдиний аеропорт який може це зробити в умовах війни в Україні.

Справа в тому, що в Ужгородському аеропорту злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною. Тому літаки можуть відразу потрапляти в європейський повітряний простір, не заходячи в український, який наразі закритий для громадянської авіації.