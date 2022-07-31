В Україні планують відкрити перший аеропорт для пасажирських перевезень, незважаючи на війну

Закарпатська облрада працює над тим, щоб Ужгородський аеропорт відновив пасажирські авіаперевезення якнайшвидше, адже це єдиний аеропорт який може це зробити в умовах війни в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко.

З метою запуску аеропорту облрада приняла рішення суттєво підвищити його фінансування.

"Статутний фонд збільшено на 26 млн. грн., щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус – злітно-посадкова смуга, яка починається закордоном, - стала його плюсом. Треба це використовувати", — резюмував Чубірко.

Уточнюємо, що в Ужгородському аеропорту злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини й закінчується Словаччиною. Тому літаки можуть відразу потрапляти в європейський повітряний простір, не заходячи в український, який наразі закритий для громадянської авіації.

Зазначимо, що в умовах, коли українське небо закрите для пасажирських авіаперевезень, аеропорт "Бориспіль" зміг увійти до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Бориспіль" вранці 24 лютого 2022 року призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку із початком російського військового вторгнення.