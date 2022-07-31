В Украине планируют открыть первый аэропорт для пассажирских перевозок, несмотря на войну

Закарпатский облсовет работает над тем, чтобы Ужгородский аэропорт возобновил пассажирские авиаперевозки как можно быстрее, ведь это единственный аэропорт, который может это сделать в условиях войны в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко.

С целью запуска аэропорта облсовет принял решение существенно повысить его финансирование.

"Уставный фонд увеличено на 26 млн грн, чтобы провести необходимые процедуры , получить разрешения , построить необходимые здания и наконец начинать зарабатывать, а нет считать ущерб. Это важный аэропорт для Украины. Бывший минус – взлетно-посадочная полоса, которая начинается заграницей, - стала его плюсом. Надо это использовать", - резюмировал Чубирко.

Уточняем, что в Ужгородском аэропорту взлетно-посадочная полоса начинается со Словакии и заканчивается Словакией. Поэтому самолеты могут сразу попадать в европейское воздушное пространство, не заходя в украинское, которое сейчас закрыто для гражданской авиации.

Отметим, что в условиях, когда украинское небо закрыто для пассажирских авиаперевозок, аэропорт "Борисполь" смог войти в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" утром 24 февраля 2022 года приостановил работу в связи с началом российского военного вторжения.