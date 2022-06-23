Аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

Британская консалтинговая компания Skytrax представила победителей конкурса The World’s Best Airports 2022 по результатам опроса пассажиров. В первую десятку вошли аэропорты Батуми, Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Борисполя, Белграда, Братиславы и Загреба.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится на сайте аэропорта "Борисполь".

Генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский отметил, что тот факт, что "Борисполь" входит в первую десятку аэропортов, подтверждает стандарты обслуживания пассажиров, обеспечения их комфорта и безопасности.

"Война внезапно прервала работу аэропорта. Но ничто не изменит нашей уверенности в победе Украины и в нашем мирном и независимом развитии, веры в будущее главных воздушных ворот страны – международного аэропорта "Борисполь", – сказал Дубревский.

Skytrax - британская консалтинговая компания, которая занимается оценкой и изучением качества обслуживания в аэропортах и авиакомпаниях по всему миру с 1989 года. Премия World Airport Awards основана на опросе более 13 миллионов пассажиров в 550 аэропортах по всему миру.

Согласно данным аэропорта, в 2021 году он обслужил 9 433 000 пассажиров, 75 854 рейса (64 507 международных, 11 347 внутренних) и 117 направлений (12 новых). Объем перевалки грузов в 2021 году составил 45 675 тонн.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" утром 24 февраля 2022 года приостановил работу из-за закрытия воздушного пространства над Украиной в связи с началом российского военного вторжения.