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Взрывы в районе аэропорта "Борисполь": украинские ПВО ведут огонь по беспилотникам
Утром в четверг, 24 февраля, в международном аэропорту “Борисполь” раздались взрывы, Владимир Борисенко заявил, что это украинские силы ПВО вели огонь по неизвестному БПЛА.
"По состоянию на сегодняшнюю минуту в Борисполе вы слышали взрывы. Хочу успокоить. Это работает наша армия, которая работает по неизвестному летательному аппарату, скорее всего, вражеских беспилотников", - сказал Борисенко.
Началась эвакуация пассажиров и персонала из аэропорта "Борисполь".
24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам РФ заявил о начале военной операции на Донбассе. После этого начались обстрелы разных регионов Украины. По сообщениям СМИ, агрессор применил по Киеву крылатые ракеты. Жители столиц слышали многочисленные взрывы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По заявлению пресс-штаба Операции объединенных сил, с 4:35 утра 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: войска агрессора используют ракетные системы залпового огня и минометы.
В ночь с 23 на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался созвониться с российским лидером и опубликовал видеообращение к жителям РФ на фоне угрозы полномасштабного военного вторжения.
Перед этим так называемые "главы" "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь в противодействии "агрессии со стороны Вооруженных сил Украины".