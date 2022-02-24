Взрывы в районе аэропорта "Борисполь": украинские ПВО ведут огонь по беспилотникам

Утром в четверг, 24 февраля, в международном аэропорту “Борисполь” раздались взрывы, Владимир Борисенко заявил, что это украинские силы ПВО вели огонь по неизвестному БПЛА.

"По состоянию на сегодняшнюю минуту в Борисполе вы слышали взрывы. Хочу успокоить. Это работает наша армия, которая работает по неизвестному летательному аппарату, скорее всего, вражеских беспилотников", - сказал Борисенко.

Началась эвакуация пассажиров и персонала из аэропорта "Борисполь".

24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам РФ заявил о начале военной операции на Донбассе. После этого начались обстрелы разных регионов Украины. По сообщениям СМИ, агрессор применил по Киеву крылатые ракеты. Жители столиц слышали многочисленные взрывы.

По заявлению пресс-штаба Операции объединенных сил, с 4:35 утра 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: войска агрессора используют ракетные системы залпового огня и минометы.

В ночь с 23 на 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался созвониться с российским лидером и опубликовал видеообращение к жителям РФ на фоне угрозы полномасштабного военного вторжения.

Перед этим так называемые "главы" "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь в противодействии "агрессии со стороны Вооруженных сил Украины".