Вибухи в районі аеропорту Бориспіль: українські ППО ведуть вогонь безпілотниками

Вранці у четвер, 24 лютого, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” пролунали вибухи, Володимир Борисенко заявив, що це українські сили ППО вели вогонь по невідомому БПЛА.

"Станом на сьогоднішню хвилину у Борисполі ви чули вибухи. Хочу заспокоїти. Це працює наша армія, яка працює за невідомим літальним апаратом, швидше за все, ворожих безпілотників", - сказав Борисенко.

Почалася евакуація пасажирів та персоналу з аеропорту "Бориспіль".

24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян РФ заявив про початок військової операції на Донбасі. Після цього розпочалися обстріли різних регіонів України. За повідомленнями ЗМІ, агресор застосував по Києву крилаті ракети. Мешканці столиць чули численні вибухи.

За заявою прес-штабу Операції об'єднаних сил, з 4:35 ранку 24 лютого з боку Росії у бік України почалися обстріли: війська агресора використовують ракетні системи залпового вогню та міномети.

У ніч із 23 на 24 лютого президент України Володимир Зеленський безуспішно намагався зателефонувати російському лідеру та опублікував відеозвернення до жителів РФ на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення.

Перед цим так звані "глави" "Л/ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням допомогти у протидії "агресії з боку Збройних сил України".