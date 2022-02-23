Зеленський звернувся до росіян: "Ваше керівництво схвалило крок уперед ваших військ. Це може стати початком великої війни на європейському континенті"

У ніч із 23 на 24 лютого президент України Володимир Зеленський опублікував своє чергове відеозвернення. В цей раз він, окрім звернення до українців, російською мовою звернувся до мешканців Російської Федерації на тлі загрози військового вторгнення Росії на територію України.

Публікуємо головні тези майже з 11-хвилинного звернення президента України:

"Сьогодні я ініціював телефонну розмову з президентом Російської Федерації. Результат — тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі".

"Хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над нацизмом віддав 8 мільйонів життів?"

"Нам не потрібна війна, ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Але ми захищатимемося. Наступаючи, ви бачитимете наші обличчя, а не спини".

"З вами (громадянами Росії) нас розділяє понад дві тисячі кілометрів загального кордону. Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська, майже 200 тисяч солдатів, тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їх крок уперед, на територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті. Про те, що може статися день у день, говорить сьогодні весь світ".

"Вам кажуть, що Україна може становити загрозу для Росії. Цього не було у минулому, немає зараз і не буде у майбутньому. Ви потребуєте гарантій безпеки від НАТО? І ми вимагаємо гарантій нашої безпеки - від вас, від Росії та інших гарантів Будапештського меморандуму".

"Почуйте нас – народ та влада України хочуть миру!"