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Росіяни вдарили дроном по автівці "Укренерго" у Сумах: троє енергетиків поранено

У Сумах росіяни атакували FPV-дроном енергетиків
У Сумах росіяни атакували FPV-дроном енергетиків / "Укренерго"

Вранці, 9 листопада, у Сумах російські війська здійснили прицільну атаку FPV-дроном по службовому автомобілю НЕК "Укренерго", в якому перебували фахівці енергетичної галузі. 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок ворожого удару поранення різного ступеня тяжкості отримали троє працівників.

Усіх постраждалих енергетиків оперативно доправили до медичного закладу, де лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, один із поранених працівників перебуває у тяжкому стані.

"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише енергетичну інфраструктуру, а й людей, які забезпечують її роботу та відновлюють пошкоджене обладнання", - наголошують в "Укренерго".

Фото 2 — Росіяни вдарили дроном по автівці "Укренерго" у Сумах: троє енергетиків поранено

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявляли, що після російських ударів по теплових електростанціях прогноз на зиму погіршився, хоча критичної ситуації в енергосистемі наразі не прогнозують.

Автор:
Тетяна Бесараб

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